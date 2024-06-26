Перешедший из «Краснодара» в «Зенит» Волков: «Хорошо, что чемпионом в прошлом сезоне стал «Зенит»

Новичок «Зенита» Сергей Волков прокомментировал чемпионскую гонку прошлого сезона.
«Пришeл с тем посылом, чтобы индивидуально прибавить во всех аспектах своей игры. Конечно, завоeвывать трофеи вместе с «Зенитом». Стать чемпионом. Да, «Краснодар» навязывал борьбу в завершившемся сезоне до последнего тура. Но «Зенит» стал чемпионом. И это хорошо.
Решение о переходе оказалось непростым. Сначала всe обдумал. Хотел кинуть себе вызов в плане повышения уровня игры. Я – воспитанник академии «Краснодара». Всe детство и карьеру провeл там. Спасибо клубу за эту возможность», – сказал Волков.
- 21-летний Волков – правый защитник.
- Сообщалось, что «Зенит» заплатит за него 5+2 миллиона евро.
- Стороны заключили контракт по схеме «4+1».
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Источник: «Советский спорт»