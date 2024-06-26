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  • Перешедший из «Краснодара» в «Зенит» Волков: «Хорошо, что чемпионом в прошлом сезоне стал «Зенит»

Перешедший из «Краснодара» в «Зенит» Волков: «Хорошо, что чемпионом в прошлом сезоне стал «Зенит»

26 июня 2024, 15:55
30

Новичок «Зенита» Сергей Волков прокомментировал чемпионскую гонку прошлого сезона.

«Пришeл с тем посылом, чтобы индивидуально прибавить во всех аспектах своей игры. Конечно, завоeвывать трофеи вместе с «Зенитом». Стать чемпионом. Да, «Краснодар» навязывал борьбу в завершившемся сезоне до последнего тура. Но «Зенит» стал чемпионом. И это хорошо.

Решение о переходе оказалось непростым. Сначала всe обдумал. Хотел кинуть себе вызов в плане повышения уровня игры. Я – воспитанник академии «Краснодара». Всe детство и карьеру провeл там. Спасибо клубу за эту возможность», – сказал Волков.

  • 21-летний Волков – правый защитник.
  • Сообщалось, что «Зенит» заплатит за него 5+2 миллиона евро.
  • Стороны заключили контракт по схеме «4+1».

Хорошо помните прошлые Чемпионаты Европы? Проверьте себя в историческом тесте!

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Источник: «Советский спорт»
Краснодар Зенит Волков Сергей
Комментарии (30)
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алдан2014
1719406685
Ещё один Иуда
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Иван Петров 1986
1719407149
Вот эти ребята и просрали чемпионство.
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JTherry
1719407540
про чемпионство бом.жей Волков зря проболтался, этим он только показал, насколько он отдавал себя, играя за "быков"... всё своё нутро вывернул наизнанку: смотрите, какое он говно, играя за быков, думал как бы бом.жам чемпионами стать... вот с такими "телятами" и пролетаешь мимо золота РПЛ, как фанера над Кубанью... иудушка, волчара..!((
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АКС-74У
1719408139
Да уж, сказал, так сказал. Теперь не отмыться (
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...короче
1719408929
...это - не Волков, а Змеенышев, какой-то...
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ziborock
1719410171
Все крысы бегут на фрегат под названием "Зенит"!
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R_a_i_n
1719411784
Т.е. выступая за Краснодар Волков желал победу Зениту? Хорошей дорогой идёт .
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шахта Заполярная
1719413800
Это же надо быть таким иудой, всех перещеголял. Клуб воспитал, поставил на ноги, а это играя за Краснодар, желал поражения своему клубу и победы помоечных в чемпионате. Лучше бы промолчал......... лучше помолчу, а то забанят. Далеко паренек пойдет, далеко.
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DOCTOR PENALTY
1719415174
Иуда.
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BRO_football
1719424731
Хорошо ему, клоун! За свой родной клуб постоять не может! Просрали чемпионство в последнем туре, а он и рад! Хотел подлизать Зениту, в итоге сам обосрался!
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