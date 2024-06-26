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  • Михаил Кержаков прокомментировал трансфер Латышонка в «Зенит»

Михаил Кержаков прокомментировал трансфер Латышонка в «Зенит»

26 июня 2024, 06:30
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Российский голкипер «Зенита» Михаил Кержаков поделился мыслями по поводу нового вратаря команды Евгения Латышонка.

«Мы совсем не знакомы, только играли друг против друга. Он провел хороший сезон, безусловно – у него было много работы, много ситуаций, чтобы себя проявить. У него хорошая реакция, он здорово играл на ленточке. Естественно, «Балтика» играла низко, и у его ворот возникало много моментов – понятно, что мы действуем по-другому, так что дальше будет видно, как у него тут получится. В любом случае, я желаю всем вратарям удачи в этом сезоне, никогда никого не воспринимал с каким-то негативом», – высказался Кержаков.

  • В завершившемся сезоне 37-летний страж ворот Михаил Кержаков провел 23 поединка в футболке невского коллектива. В них игрок пропустил 19 голов. При этом в активе Кержакова 10 сухих матчей. Недавно Михаил и коллектив с берегов Невы пролонгировали трудовое соглашение на один сезон.
  • «Зенит «Сергея Семака снова выиграл чемпионский титул. Петербуржцы сделали это в 6-й раз подряд. Также в минувшем сезоне петербургский клуб выиграл Суперкубок и Кубок России.
  • «Зенит» ведет активную трансферную кампанию. Одним из новичков команды стал Евгений Латышонок, защищавший ворота «Балтики» в прошлом сезоне.

Хорошо помните прошлые Чемпионаты Европы? Проверьте себя в историческом тесте!

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Источник: Официальный сайт ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Кержаков Михаил Латышонок Евгений
Комментарии (2)
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paracetamol
1719381706
Стадновато для Зенита брать ловилу из пердива.
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Nitup
1719413251
Соси, Кержаков!
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