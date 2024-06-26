Михаил Кержаков прокомментировал трансфер Латышонка в «Зенит»

Российский голкипер «Зенита» Михаил Кержаков поделился мыслями по поводу нового вратаря команды Евгения Латышонка.

«Мы совсем не знакомы, только играли друг против друга. Он провел хороший сезон, безусловно – у него было много работы, много ситуаций, чтобы себя проявить. У него хорошая реакция, он здорово играл на ленточке. Естественно, «Балтика» играла низко, и у его ворот возникало много моментов – понятно, что мы действуем по-другому, так что дальше будет видно, как у него тут получится. В любом случае, я желаю всем вратарям удачи в этом сезоне, никогда никого не воспринимал с каким-то негативом», – высказался Кержаков.

В завершившемся сезоне 37-летний страж ворот Михаил Кержаков провел 23 поединка в футболке невского коллектива. В них игрок пропустил 19 голов. При этом в активе Кержакова 10 сухих матчей. Недавно Михаил и коллектив с берегов Невы пролонгировали трудовое соглашение на один сезон.

«Зенит «Сергея Семака снова выиграл чемпионский титул. Петербуржцы сделали это в 6-й раз подряд. Также в минувшем сезоне петербургский клуб выиграл Суперкубок и Кубок России.

«Зенит» ведет активную трансферную кампанию. Одним из новичков команды стал Евгений Латышонок, защищавший ворота «Балтики» в прошлом сезоне.

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