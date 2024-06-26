Глушенков высказался о конкуренции за место в составе «Зенита»

Нападающий Максим Глушенков сказал, что предложение о переходе в «Зенит» было ожидаемым.
– Ситуация с переходом в «Зенит» стала для вас неожиданной?
– Когда поступило предложение, я конечно, думал и обсуждал. Наверное, это было ожидаемо. Я стал лучшим ассистентом, поэтому «Зенит» мог обратиться.
– Как оцениваете возможность получения игрового времени? Будете бороться за старт?
– Буду бороться и тренироваться с полной самоотдачей.
– Михаил Кержаков сказал, что для ребят, кто перешел в «Зенит» в этом сезоне, все начнется заново. Что вы вкладываете в это понятие?
– В Санкт‑Петербурге большая конкуренция. В таком большом клубе не может быть легко. Это новый этап и он начинается заново.
– Через несколько дней начнется предсезонный турнир. Что можете сказать о соперниках?
– Ничего не знаю. Увидим на поле.
- Глушенков в прошлом сезоне забил 6 мячей и отдал 16 голевых передач в 29 матчах за «Локомотив».
- «Зенит» ранее объявил о заключении контракта с игроком на четыре года с возможностью продления еще на сезон.