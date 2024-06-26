Второй бомбардир Первой лиги может перейти в клуб РПЛ

«Оренбург» рассматривает вариант приобретения нападающего «Алании» Ислама Машукова, который в минувшем сезоне стал вторым бомбардиром Первой лиги.

По данным Metaratings.ru, у 29-летнего форварда прописаны отступные в размере 30 миллионов рублей, но «Алания» готова снизить цену. Сам Машуков хочет выступать в РПЛ. Он не тренируется с владикавказцами и самостоятельно ищет новую команду.

Контракт Машукова с «Аланией» действителен до 30 июня 2025 года.

В минувшем сезоне он забил 14 голов в 29 матчах и уступил в споре бомбардиров Первой лиги только Джонатану Окоронкво из «Арсенала» (17 мячей).

Машуков уже переходил в «Оренбург» в начале 2018 года, но тогда вскоре был отдан в аренду в «Химки», а летом перебрался в «Спартак» из Нальчика.

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