В «Спартаке» заявили, что сами отказались от Горшкова

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал информацию об интересе команды к защитнику Юрию Горшкову. Футболист недавно перешел в «Зенит».

– Как обстояла ситуация с Горшковым, который в итоге ушел в «Зенит»? Это клиент Павла Андреева, и есть версия о том, что через интерес «Спартака» игроку подняли условия контракта, а также агентские выплаты. Вторая версия истории: «Спартак» слишком долго думал над решением. Что на самом деле?

– Не хочу комментировать переговоры. Это не имеет смысла. Но думаю, что не нужно усложнять и искать интригу. Мы на Горшкова смотрели, но приняли решение не приобретать.

– То есть это решение «Спартака».

– Да.