Названо условие ухода Соболева из «Спартака»

Гендиректор «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос о будущем нападающего команды Александра Соболева.

«Пока трансферное окно не закрыто, с кем угодно и что угодно может произойти. У Александра в контракте прописана определенная сумма выкупа и если кто-то эти деньги заплатит, мы не сможем остановить процесс. На данный момент, как сказал Томаш [Амарал], Александр – футболист основного состава «Спартака», – сказал Малышев.

В минувшем сезоне Соболев провeл 34 матча в составе «Спартака» во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 9 результативных передач.

Transfermarkt оценивает 27-летнего форварда в 7,5 миллиона евро.

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