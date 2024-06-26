Агент Тюкавина назвал цели нападающего «Динамо» на будущий сезон

Агент российского нападающего «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов поделился целями игрока на предстоящий сезон РПЛ.

«Какие цели ставит Тюкавин в предстоящем сезоне? Выступить лучше, чем в предыдущем. Есть ли у него задача стать лучшим бомбардиром РПЛ? Конечно, он человек амбициозный, будет стараться», – заявил Сафонов.