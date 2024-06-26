Агент Тюкавина назвал цели нападающего «Динамо» на будущий сезон

Агент российского нападающего «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов поделился целями игрока на предстоящий сезон РПЛ.
«Какие цели ставит Тюкавин в предстоящем сезоне? Выступить лучше, чем в предыдущем. Есть ли у него задача стать лучшим бомбардиром РПЛ? Конечно, он человек амбициозный, будет стараться», – заявил Сафонов.
- В завершившемся сезоне 22-летний Константин Тюкавин, играющий на позиции центрального нападающего, провел в майке «Динамо» 38 поединков во всех соревнованиях. В них он сумел записать в свой актив 17 голов и 10 результативных передач.
- Это лучший сезон в карьере динамовского страйкера.
- Отметим, что «Динамо» по итогам сезона финишировало лишь на 3-й строчке, упустив чемпионство в последнем туре. Команда Марцела Лички проиграла «Краснодару» (0:1). А золотые медали снова завоевал «Зенит» из Санкт-Петербурга.
Источник: «Спорт день за днём»