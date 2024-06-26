Названы подробности контракта, который предложили Жемалетдинову в ЦСКА

Руководство ЦСКА предлагает бывшему хавбеку «Локомотива» Рифату Жемалетдинову двухлетнее трудовое соглашение, сообщает «Евро-Футбол.Ру». Сторона футболиста хотела бы ещe возможность продления на год при выполнении определeнных условий. Зарплата должна составить чуть больше 1 миллиона евро, что устраивает игрока.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что 27-летний футболист близок к переходу в ЦСКА в качестве свободного агента.

В минувшем сезоне Жемалетдинов провел в «Локомотиве» 26 матчей, забил 5 голов.

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