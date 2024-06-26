Губерниев высказался об изменениях в составах «Зенита» и «Локомотива»

Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что «Зенит» с помощью перестановок в составе хочет избежать проблем, которые были у команды на финише сезона.

«Зенит», который сейчас активно действует на трансферном рынке, хорош, вопросов нет. Но согласимся, что одно дело, когда «Зенит» добывает золото в красивой борьбе на самом финише, а другое дело, когда за несколько туров, – это разные истории.

Я считаю, что должна быть борьба и «Зенит» справедливо выиграл чемпионат и кубок, как бы там ни было. Поэтому составом таким новым хотят избежать проблем, которые были в предыдущем сезоне. Посмотрим, насколько это им удастся.

Они доверяют тренеру, Семак знает, что делает, руководство тоже. Они хотят более уверенной игры, более уверенных побед. Хорошо, молодцы. Задача других команд – «Зениту» в этом помешать.

Есть разговоры о том, что «Локомотив» расстался с 10 игроками и это может стать поводом для волнения. Но сейчас-то о чeм волноваться? Межсезонье же. Вот когда чемпионат начнeтся и если «Локомотив» будет терять очки, тогда и начнут все волноваться.

На данный момент есть кредит доверия, который руководство выписало тренеру, поэтому ждeм, что решения будут правильными или вынужденными. В спорте определяющим является результат, остальное – в пользу бедных», – написал Губерниев.