«Акрон» приобрел игрока за 2,5 миллиона рублей

Трансфер 22-летнего защитника Вячеслава Бардыбахина из «Енисея», о котором «Акрон» объявил сегодня, обошелся тольяттинцам в 2,5 миллиона рублей, сообщил журналист Иван Карпов. Новичок РПЛ подписал игрока до лета 2028 года.

Бардыбахин стал четвертым новичком «Акрона» в июне после вратаря Александра Васютина, опорника Стефана Лончара и защитника Пауло Витора.

После выхода в РПЛ клуб расстался с 15 футболистами: голкиперами Дэвидом Сангаре, Тимуром Акмурзиным и Виталием Сычeвым, защитниками Егором Данилкиным, Антоном Килиным, Джамалдином Ходжаниязовым и Вадимом Конюховым, полузащитниками Евгением Песеговым, Иваном Чудиным, Сергеем Макаровым, Давидом Хубаевым, Артeмом Погосовым, Владиславом Галкиным и Макаром Пестовым, нападающим Андресом Понсе.

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