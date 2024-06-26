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Горшков заявил, что мечтал играть за «Зенит» с детства

26 июня 2024, 14:31
12

Защитник Юрий Горшков рассказал, что чувствует после перехода в «Зенит» из «Крыльев Советов».

– Какие эмоции испытываете, перейдя в «Зенит»?

– Я уже говорил о том, что очень счастлив. Играть за «Зенит» – это мечта с детства. Наверное, многие видели мою детскую фотографию в форме «Зенита». Всегда ставил перед собой цель попасть сюда.

– Какие впечатления от первых дней в «Зените»?

– Пока – суматоха, переезд, организационные моменты. Но уже, конечно, хочется начать тренировки. И поскорее сыграть за «Зенит».

– Как принимали решение о переходе в «Зенит»?

– Сделал это легко и быстро. Конечно, Самара мне очень близка и стала мне как родная. Но сейчас – это новый шаг. Хотел получить новый вызов в карьере. Вариант о том, что, может быть, уйду из «Крыльев Советов», обдумывал заранее. При этом в приоритете и мечтах был «Зенит».

– Какие три позиции вы можете закрыть на поле?

Игорь Осинькин за восемь лет использовал меня везде, кроме центрального защитника. Понятно, что качество где‑то было не таким. Но всe детство провел, играя в центре поля. Позицию левого и правого защитника вполне могу закрыть.

– Расскажите, как вы прощались с самарскими болельщиками?

– Была специальная встреча в загородном парке, которая прошла очень тепло. Мне пожелали удачи, сказали друг другу спасибо за время в Самаре. Очень доволен этой встречей. И хочу еще раз поблагодарить болельщиков «Крыльев» за то, что пришли.

  • Соглашение «Зенита» с 25‑летним Горшковым рассчитано на три года и предусматривает опцию продления контракта еще на сезон.
  • В минувшем сезоне он провел 34 матча за «Крылья Советов», забил 4 гола, отдал 1 передачу.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Крылья Советов Горшков Юрий
Комментарии (12)
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Avitaminoz
1719401830
Ну слава богу! Я уж стал бояться что он за... Спартак!
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baggio80
1719402076
Я с детства мечтал играть за деньги из газпрома и вот моя мечта сбылась я буду получать бабки и сидеть на скамейки и по фиг на мое развития как футболиста за то бабла немерено ))))
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алдан2014
1719406315
Газпром -мечты сбываются.
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Иван Петров 1986
1719407209
Ну сейчас нужно усиленно лизать.
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шахта Заполярная
1719414111
Первая попытка. Лизнул зачетно.
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val69
1719416510
Тренироваться то, ты точно скоро начнëшь... А, вот играть... ? надо было за КС...
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DemSerg
1719417809
Ага. А Это'о с детства топил за Анжи.
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