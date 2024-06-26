Горшков заявил, что мечтал играть за «Зенит» с детства

Защитник Юрий Горшков рассказал, что чувствует после перехода в «Зенит» из «Крыльев Советов».

– Какие эмоции испытываете, перейдя в «Зенит»?

– Я уже говорил о том, что очень счастлив. Играть за «Зенит» – это мечта с детства. Наверное, многие видели мою детскую фотографию в форме «Зенита». Всегда ставил перед собой цель попасть сюда.

– Какие впечатления от первых дней в «Зените»?

– Пока – суматоха, переезд, организационные моменты. Но уже, конечно, хочется начать тренировки. И поскорее сыграть за «Зенит».

– Как принимали решение о переходе в «Зенит»?

– Сделал это легко и быстро. Конечно, Самара мне очень близка и стала мне как родная. Но сейчас – это новый шаг. Хотел получить новый вызов в карьере. Вариант о том, что, может быть, уйду из «Крыльев Советов», обдумывал заранее. При этом в приоритете и мечтах был «Зенит».

– Какие три позиции вы можете закрыть на поле?

– Игорь Осинькин за восемь лет использовал меня везде, кроме центрального защитника. Понятно, что качество где‑то было не таким. Но всe детство провел, играя в центре поля. Позицию левого и правого защитника вполне могу закрыть.

– Расскажите, как вы прощались с самарскими болельщиками?

– Была специальная встреча в загородном парке, которая прошла очень тепло. Мне пожелали удачи, сказали друг другу спасибо за время в Самаре. Очень доволен этой встречей. И хочу еще раз поблагодарить болельщиков «Крыльев» за то, что пришли.