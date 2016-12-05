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    Каррера назвал Глушакова «русским Джеррардом»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера выразил мнение, что полузащитник красно-белых Денис Глушаков в игровом плане имеет сходства с экс-хавбеком «Ливерпуля» Стивеном Джеррардом. Отметим, что в матче 17-го тура РФПЛ против «Рубина» Глушаков мощным дальним ударом принес своей команде победу со счетом 2:1.

    – Готовы ли вы назвать Глушакова русским Джеррардом?

    – Да, он довольно похож на него. Денис прекрасно действует между линиями и умеет забивать. Пожалуй, что определенное сходство действительно есть.

    Источник: «Матч ТВ»

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    05.12.2016 23:15
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1059

      mig28 6 декабря 2016, 09:37

      Джеррард настоящий лидер, легенда! А Глушаков забил 2 гола победных и уже такие сравнения)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +115

      slawianka 6 декабря 2016, 05:54

      Сравнили "Боже дай..." с яичницей.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 6 декабря 2016, 00:11

      Да уж. В сборной его подвиги особенно ощутимы.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn > RedWhiteFans2 6 декабря 2016, 01:29

      В сборной нет фернандо

      0
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      Рейтинг: +103

      DonBombardir 5 декабря 2016, 23:32

      Это Джеррард, оказывается всю жизнь был русским Глушаковым) Сравнение сравнимо с так и не сбывшемся для него чемпионством в АПЛ, так что есть Стиву чем тешить себя на пенсии..)

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 5 декабря 2016, 23:28

      Поскромничал)),Русским Роналду))

      2
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 5 декабря 2016, 23:23

      Неправда, какой там Джеррард, Глушаков-это похороны!!)

      3
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