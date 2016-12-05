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    Грасия: «В матче со «Спартаком» мы заслуживали большего»

    Главный тренер «Рубина» Хави Грасия после матча 17-го тура РФПЛ против «Спартака» (1:2) заявил, что в данной встрече его подопечные заслужили гораздо больше, чем поражение. По словам испанского специалиста, удаление защитника казанского клуба Эльмира Набиуллина серьезно повлияло на итог игры.

    – После этого матча у меня сложилось впечатление, что мы заслужили гораздо большего. В целом доволен, как действовала команда. В первом тайме команда хорошо поработала в обороне. Забили гол с первого же стандарта, но, к сожалению, уйти на перерыв, ведя в счете, не удалось. Во втором тайме играли очень активно, создали много голевых моментов. Очень жаль, что пропустили второй гол. Благодарен своей команде, и мы заслуживали большего.

    – Ваше видение ситуации с Промесом и Бурлаком в конце первого тайма?

    – Этот момент, по сути, стал решающим для дальнейшего развития матча. Именно в численном меньшинстве мы пропустили решающий гол. В нашем прошлом выездном матче случился схожий эпизод с ударом локтем нашего футболиста. Там была дисквалификация после игры, но в этом смысла мало. Арбитр решил давать вторые желтые карточки в эпизодах, не требовавших такой строгости – в частности, с Набиуллиным.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.12.2016 22:07
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 5 декабря 2016, 22:32

      Рубин играл отлично, но всё таки ничья была бы несправедлива. Спартак выиграл по делу!

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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 5 декабря 2016, 22:13

      Спартак с победой, Рубин спасибо за игру, красавцы, мужики борьба до последнего!!!!приятно было смотреть матч

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