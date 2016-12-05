Евдокимов: «Оренбург» имел преимущество над «Амкаром» в первом тайме и забил два мяча, но в свои ворота»

Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов подвел итоги поединка 17-го тура РФПЛ с «Амкаром».

«Счет всегда соответствует тому, что на поле происходит. Для тренерского штаба нашей команды это немножко такой шок и удивление, потому что имели полное игровое и территориальное преимущество в первом тайме. Забили два гола, правда, в свои ворота. «Амкар» во втором тайме уже играл по счету. У нас были какие-то моменты, полумоменты, были удары. «Амкар», опять же, ничего не создавал, но в контратаке забили третий гол.

С одной стороны, и счет 0:3 – разгром, с другой – я бы не сказал, что так плохо играли, не создавали моментов. Игра была достойной с нашей стороны, несмотря ни на что, но нам чего-то не хватает. Вот над этим мы и будем работать уже в следующем году и, я думаю, исправим ситуацию», – сказал Евдокимов в эфире телеканала «Наш футбол».