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    Витсель: «Ростов» не знает, как быть с мячом, защитники просто делают длинные передачи»

    Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель после ничьей в поединке 17-го тура РФПЛ с «Ростовом» (0:0) прокомментировал игру желто-синих. По словам бельгийца, они всегда исповедуют один и тот же стиль.

    «Мы были слегка удивлены стартовым составом, они поменяли четверых игроков, которые играют обычно в стартовом составе для Лиги чемпионов. Мы действительно хотели показать себя с лучшей стороны, это был важный матч с точки зрения преследования «Спартака». Мы выиграли только одно очко, а могли сравняться с ними.

    В общем, в стартовом составе были перемены, но это был все тот же «Ростов», он всегда играет в одном и том же стиле. Если дать им мяч, они не знают, что с ним делать. Защитники делают длинные передачи, все. Это мое мнение, я могу ошибаться. Но я в России пятый год, и «Ростов» всегда играет одинаково. Но борьба, забросы на нападающих, забросы, которые они тренируют, это часть тактики. Один форвард сбрасывает мяч, а второй открывается в свободную зону. И с таким стилем можно добиваться результата – в прошлом сезоне они стали вторыми в лиге», – сказал Витсель.

    Источник: Fontanka.ru

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    05.12.2016 15:54
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +276

      Black77718 5 декабря 2016, 22:46

      При всём уважении к Зениту у Ростика не так много мажоров в составе,в основном мужики вот они так и играют быстрее и проще.Зато если выиграют на евро арене почти все адекватные пацаны за них рады,денег мало а стараются как могут.А всяким изгоям пора либо удавится либо не писать чушь,почти вся страна и так вас ненавидит(вас это не норм болелов а неадекватов с манией величия),а уж как занимались распилом по строительству стадиона это вообще молчу.Лучше бы жопу рвали и доказывали что лучшие,больше толку было бы.

      1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 5 декабря 2016, 18:46

      Ростов не знает, что делать с мячом, в это время великий Витсель не знает в какую команду приткнуться за большие бабки и по больше славы. Вот в Зените бабки вроде есть а славы нет.

      0
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      Рейтинг: +134

      илья 009 > Фан666 5 декабря 2016, 19:26

      Ему просто надоело на холоде играть)

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      Рейтинг: +3412

      APchelov 5 декабря 2016, 18:39

      Ну Витсель и выдал ) Или, может, переводчик был пьян? )))

      1
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 5 декабря 2016, 18:30

      Аналитик, попал пальцем в жопу. ))) Вот именно, что "Ростов", в отличие от многих команд, всегда знает что с мячом делать. А пудель не знает что и когда тявкнуть.

      3
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 5 декабря 2016, 18:16

      Хоть я и симпатизирую Ростову, но такой антифутбол нах не нужен на самом деле! Почему? А вы представьте, что у нас все 16 клубов будут так играть… тогда стадионы станут пустыми, а по тв будут крутить одни мыльные оперы!

      -1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > filosof sparty 5 декабря 2016, 18:33

      Спартак сейчас в такой футбол и играет - все счастливы.Уверен если усилить Ростов игроками созидателями они будут играть в атаку.

      0
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      Рейтинг: +992

      опус 2 5 декабря 2016, 17:47

      Лестер с такой же игрой чемпионом Англии стал!

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      Рейтинг: +484

      Аскорбин > опус 2 5 декабря 2016, 17:51

      А где сейчас Лестер ты знаешь?

      0
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      Рейтинг: +767

      товрос 5 декабря 2016, 17:20

      чеши в ЮВЕНТУС АКСЕЛЬ ОРЛОВ

      4
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      Рейтинг: +345

      Totti11 5 декабря 2016, 16:35

      Ростов не знает что с мячом делать, Бавария не знала что с Ростовом делать!!! Аксель, а что же ты тогда в Зените??? в Барсу не берут, слишком силён, боятся Месси затмишь????!!!

      8
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      Рейтинг: +1659

      KalterJax > Marqello 5 декабря 2016, 17:29

      Что значит для баварии матч ничего не значил? там борьба шла за первое место с Атлетико, а первое место это гарантия не столкнуться с барсой уже на стадии 18 финала ... так что стратегически матч был важный, как для самой баварии, так и для её тренера, который после гвардиолы, никак не может утвердиться

      2
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 5 декабря 2016, 16:26

      Почему тогда не выиграл у Ростова, если они не знают, что с мячом делать и вышел полурезервный состав к тому же? Аналитик ты наш хренов.
      На языке вы сильны, а не в деле. Если бы не ПСВ получили бы по полной .

      10
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      Рейтинг: +1659

      KalterJax 5 декабря 2016, 16:20

      А когда у вас Халк был, вы в каком стиле играли?) отдай Халку, а дальше он что-нибудь придумает?) у каждого свои козыри, и кто их умело проявляет, тот и добивается результата ) так что не надо жаловаться)

      15
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