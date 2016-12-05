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  • Карякин назвал честью возможность сделать первый пас в матче «Спартак» – «Рубин»

Карякин назвал честью возможность сделать первый пас в матче «Спартак» – «Рубин»

5 декабря 2016, 13:55
7

Гроссмейстер Сергей Карякин, приглашенный «Спартаком» на встречу 17-го тура РФПЛ с «Рубином», признался, что для него будет честью совершить первый пас в сегодняшнем матче. Игра пройдет в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:30 по московскому времени.

«Очень люблю футбол и очень люблю «Спартак». Для меня честь, что я буду делать первый пас в матче «Спартак» – «Рубин». Мне вспоминается случай, когда я проводил сеанс шахмат в манеже «Спартака» и одновременно играл с Родионовым, Карпиным, Шавло и Паршивлюком. А сразу после этого я бил пенальти Сергею Родионову. Это был для меня самый красивый гол в жизни. Попал точно в девятку. Наверное, с того времени я и полюбил «Спартак». Кстати, Сергей Юрьевич тогда в шахматы сыграл со мной вничью. Второй матч играть отказался, чтобы не портить статистку», – сказал Карякин.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Рубин
Комментарии (7)
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Аскорбин
1480939550
Молодец парень,бился как мог.А что касаемо Норвежца,то в след.раз обязательно сделает.Конечно пусть пнет по мячу.
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ribavadim
1480939650
Подлецам и сажа бела, а ЧЕЛОВЕКУ - желание!
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_peretrukhin8
1480943951
Пусть пнет) жалко что-ли?)
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momwig_
1480948873
При всем уважении... и при всем замечательном отношении его к Спартаку, и пусть даже - Спартака к нему... давать делать первый пас в довольно важном матче (нужно выигрывать - и после поражения, и чтобы уйти в хорошем настроении на перерыв, а Рубин, в общем, свою игру нащупывает худо-бедно...) тому, кто свой матч только что проиграл... Ну, можно было бы и без этого как-то обойтись.
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subbotaspartak
1480951862
Решение по ходу не бездумное, После такого "хода" игра должна быть умной.
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Kovesh
1480953652
12
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