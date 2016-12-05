Карякин назвал честью возможность сделать первый пас в матче «Спартак» – «Рубин»

Гроссмейстер Сергей Карякин, приглашенный «Спартаком» на встречу 17-го тура РФПЛ с «Рубином», признался, что для него будет честью совершить первый пас в сегодняшнем матче. Игра пройдет в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:30 по московскому времени.

«Очень люблю футбол и очень люблю «Спартак». Для меня честь, что я буду делать первый пас в матче «Спартак» – «Рубин». Мне вспоминается случай, когда я проводил сеанс шахмат в манеже «Спартака» и одновременно играл с Родионовым, Карпиным, Шавло и Паршивлюком. А сразу после этого я бил пенальти Сергею Родионову. Это был для меня самый красивый гол в жизни. Попал точно в девятку. Наверное, с того времени я и полюбил «Спартак». Кстати, Сергей Юрьевич тогда в шахматы сыграл со мной вничью. Второй матч играть отказался, чтобы не портить статистку», – сказал Карякин.