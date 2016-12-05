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    Жонатас готов сыграть со «Спартаком»

    Нападающий «Рубина» Жонатас рассчитывает сыграть в матче 17-го тура российской Премьер-лиги против «Спартака» в Москве. 27-летний бразилец признался, что небольшое повреждение, полученное во встрече с «Арсеналом», не должно помешать ему появиться на поле.

    – Надеюсь, что смогу сыграть со «Спартаком». У меня ушиб ноги, и наши врачи делают все возможное, чтобы я сыграл в Москве. Горю желанием помочь команде в последнем матче первой половины сезона.

    – Травма – это последствие игры на морозе?

    – Совсем нет. Я неудачно упал, почувствовал сильную боль, возникли проблемы с движением. Но я уже чувствую себя лучше, так что постараюсь сыграть со «Спартаком».

    – Нынешний «Рубин» ассоциируется со спасениями Сергея Рыжикова, передачами Рубена Рочины и вашими голами. Кто для вас сегодняшний «Спартак»?

    – Я обойдусь без фамилий и просто скажу, что «Спартак» – очень сильная команда с хорошим подбором игроков в нападении, обороне и полузащите. Обыграть их защитников очень тяжело. Нам нужно акцентировать внимание на своей игре, думать о том, как самим сыграть лучше, выкладываться по полной и постараться победить.

    Источник: Р-Спорт

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    05.12.2016 11:06
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