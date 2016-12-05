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    Плясунов: «Деньги за Головина? Не хотел выглядеть как побирушка»

    Детский футбольный тренер Александр Плясунов, который воспитал полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина, был приглашен на церемонию вручения премии лучшему молодому игроку «Первая пятерка».

    – ЦСКА или государство каким-то материальным образом отблагодарили вас за воспитание Головина?

    – Абсолютно никак. Расскажу один случай. По нашей системе оплаты тренеров в спортшколе, если воспитанник поступает в школу Олимпийского резерва, которая находится в Новокузнецке, то тренер должен получить 50 процентов доплаты к окладу. У меня таких ребят было 10.

    Когда я пришел с этим вопросом к своему товарищу, который устроил меня на работу, царствие ему небесное, он сказал мне: «Слушай, а что тебе еще надо? О тебе в газетах напишут, по телевизору покажут. Какие деньги? Иди работай. Нет денег. Бюджет-то у нас дотационный». Только потом я узнал, что он немножко слукавил. Деньги, оказывается, мне должны были выплатить из федерального бюджета, а не из регионального.

    На своего покойного товарища я в любом случае не обижаюсь, ведь только благодаря ему я однажды получил эту работу.

    – Знаете, что по регламенту вам и вашей школе полагается компенсация от ЦСКА как клуба, заключившего с Головиным первый профессиональный контракт?

    – Нет, я, честно признаюсь, в финансовом смысле не боец. Благодарен, что меня взяли на работу и всегда боялся выглядеть как побирушка, который выпрашивает какие-то деньги. Главное, что я работаю и вижу плоды своего труда. Платят — хорошо, не платят — бог с вами. Конечно, я бы не отказался от этих денег, но сам хлопотать не умею, да и не хочу.

    Источник: Sportbox.ru

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    05.12.2016 07:55
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2635

      yorgenbarenz 5 декабря 2016, 14:51

      Головин,глядя на это бл..ство,конечно же найдёт его и оставит на столе тренера стопочку в сантиметр высотой 5000-х рублей ?

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 5 декабря 2016, 14:15

      Это интервью в СМИ по УПК РФ - материал для доследственной проверки! Ну, а по результатам рассмотрения - либо возбуждение уголовного дела, либо отказ в возбуждении дела!
      Г-да Чайка и Бастрыкин! Перечитайте на досуге часть 2 статьи 144 УПК РФ! Так, ради спортивного интереса...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 5 декабря 2016, 12:51

      Типичное отмывание денег,что сказать?Наверное только то что так будет всегда!)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 5 декабря 2016, 10:28

      Простой мужик. С одной стороны хорошо, с другой СВОЁ надо брать!

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +25044

      bset 5 декабря 2016, 10:15

      Тут уж от наглости зависит. Либо ты выпросишь деньги, либо они достанутся кому-то еще. Либо ты, либо тебя

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 5 декабря 2016, 10:15

      Печально. Какой-нибудь валенок из функционеров уже эти деньги распределил в свой карман.

      5
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      Рейтинг: +250

      kara-mba 5 декабря 2016, 10:05

      Россия!!!

      4
      Ответить
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