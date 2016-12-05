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  • ФИФА может дисквалифицировать сборную Украины за нацистские лозунги

ФИФА может дисквалифицировать сборную Украины за нацистские лозунги

5 декабря 2016, 01:34
30

ФИФА открыла дисциплинарное дело в связи с использованием болельщиками сборной Украины нацистских лозунгов во время товарищеского матча против Сербии, который проходил 15 ноября в Харькове.

Согласно отчету FARE, на 88-й минуте игры группа из ста украинских болельщиков на секторах 13 и 14 выкрикивала нацистские кричалки.

Для Украины это не первый подобный случай. Ранее национальная команда проводила домашний матч отборочного турнира к ЧМ-2018 против Исландии без зрителей, так как была наказана за использование болельщиками нацистской символики.

Источник: Terrikon
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Украина
Комментарии (30)
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Небесная
1480893200
Вы чё, упыри нацистские, на стадионе кричите всякую х..йню? Взяли оружие и пошли воевать. Или вы на словах смелые? Переловить вас по одному и дать конкретных люлей.
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ПаХан638
1480901398
во что превратили страну, нацисты(бандеровцы) это вирус, а с вирусом обычно борятся, если ничего не делать, вирус поглотит и уничтожит страну....... так что Украинцы разберитесь со своими придурками если не хотите что-бы страна полностью не развалилась........
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Dimonadze
1480907854
Из-за кучки неадекватов целая страна будет страдать... Как это знакомо...
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Sashka Reshetov
1480911184
Да все они там нацисты. Хохлам же больше выпендриться нечем, вот они и занимаются всякой ерундуй.
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filosof sparty
1480915685
У нынешней Украины нет будущего!!!
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bset
1480915861
Представители сборной Украины: "Это не ФИФА нас дисквалифицировали, это мы таким образом решили отказаться от участия на ЧМ". Надо снимать их с турнира. Сколько можно? В этой ситуации жаль только адекватных украинцев...
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1480922525
Православный фашизм в России -- это не миф, а реальность.
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Konjaga
1480923571
Фашизм не пройдет!Бендеровцам - казнь!
Ответить
Alex3920486
1480923585
Обычно зло, само-себя убивает в итоге, так как, не может больше контролировать этот процесс вечно)))
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Igreks
1480927874
Дуракам придумывают чтоб ДУРАКИ верили....))) Смотрите в свой огород кацапье
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