ФИФА может дисквалифицировать сборную Украины за нацистские лозунги

ФИФА открыла дисциплинарное дело в связи с использованием болельщиками сборной Украины нацистских лозунгов во время товарищеского матча против Сербии, который проходил 15 ноября в Харькове.

Согласно отчету FARE, на 88-й минуте игры группа из ста украинских болельщиков на секторах 13 и 14 выкрикивала нацистские кричалки.

Для Украины это не первый подобный случай. Ранее национальная команда проводила домашний матч отборочного турнира к ЧМ-2018 против Исландии без зрителей, так как была наказана за использование болельщиками нацистской символики.