Руководство «Зенита» не хотело отпускать Быстрова в «Спартак»

Председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер рассказал об обстоятельствах ухода Владимира Быстрова в «Спартак» в 2005 году. По его словам, в петербургском клубе не хотели отпускать футболиста в стан красно-белых.

«Решения принимались такие, с которыми мы были категорически не согласны. В частности, это касалось воспитанника петербургского футбола Владимира Быстрова, которого наши болельщики очень любили. Когда до нас эта информация дошла, первая реакция была такой, что эту сделку надо остановить. Но оказалось, что остановить ее уже невозможно», — сказал Миллер.

Напомним, что в 2009 году Быстров вновь вернулся в «Зенит» из «Спартака». На данный момент хавбек выступает за «Краснодар».