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  • Руководство «Зенита» не хотело отпускать Быстрова в «Спартак»

Руководство «Зенита» не хотело отпускать Быстрова в «Спартак»

5 декабря 2016, 01:07
10

Председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер рассказал об обстоятельствах ухода Владимира Быстрова в «Спартак» в 2005 году. По его словам, в петербургском клубе не хотели отпускать футболиста в стан красно-белых.

«Решения принимались такие, с которыми мы были категорически не согласны. В частности, это касалось воспитанника петербургского футбола Владимира Быстрова, которого наши болельщики очень любили. Когда до нас эта информация дошла, первая реакция была такой, что эту сделку надо остановить. Но оказалось, что остановить ее уже невозможно», — сказал Миллер.

Напомним, что в 2009 году Быстров вновь вернулся в «Зенит» из «Спартака». На данный момент хавбек выступает за «Краснодар».

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Быстров Владимир
Комментарии (10)
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ATECH71
1480898833
КОГДА НАДО ОТДАЛИ-КОГДА НАДО ЗАБРАЛИ
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КЭТиК
1480903551
Кто-то погрел на этом руки.
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Essence
1480906614
Вот так и стадион зенитовски
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Essence
1480906645
вот так и стадион зенитовский строится-пока руководство глазами хлопает,другие дела ворочают
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aam
1480912968
Миллер: Не виноватая я оно само так вышло...
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altezzik
1480914850
Да уже давно все забыли эту историю.
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Garrincha58
1480918420
хуже не стало да и потом не стоило возвращать ничего он особенного не показывал одни понты
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Zenit-84
1480927143
Как же так получилось, что сделку не остановить?
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ribavadim
1480938677
Быстров исключительный футболист, как он рвал ... Многим и не снилось. Зенит потерял, а Спартак не приобрёл многого....
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