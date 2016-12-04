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    Петраков: «Многие игроки хотят разорвать контракты с «Томью» из-за долгов»

    Ряд футболистов может разорвать контракты с «Томью» в зимнее трансферное окно из-за финансовых проблем в клубе. Об этом сообщил главный тренер томской команды Валерий Петраков. Напомним, ранее стало известно, что игроки не получают зарплату с начала сезона.

    «Враньеш лечится, у него неприятная травма мениска, но, по всей вероятности, он не приедет – подал документы в палату по разрешению споров. Настроение у него такое, что будет разрывать контракт и к нам не вернется.

    Со всеми могут возникнуть такие проблемы – и с Бикфалви, и с Дроппой. И не только с иностранцами, но и с российскими игроками. В палату по разрешению споров подали документы восемь россиян. Как я понимаю, они хотят разрыва контрактов», – заявил Петраков.

    Источник: ТАСС

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    04.12.2016 14:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 4 декабря 2016, 14:39

      хороший мужик Петраков...
      жаль,что иногда хорошие люди попадают в трудные ситуации, ещё "жальчее", когда их в эту ситуацию загоняют барыги, денежные мешки...

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