Игрок «Шапекоэнсе»: «Это не был несчастный случай – моих друзей убили»

Полузащитник «Шапекоэнсе» Мозес Санчес прокомментировал авиакатастрофу, в которой погибли почти все его одноклубники. Сам Санчес оказался одним из семи игроков команды, которых не было на борту.

«Я был травмирован, спрашивал Бога и свою жену: «Ну почему именно я?». Теперь же я мог бы сказать, что той травмой Господь спас меня.

Но как я могу говорить об этом, если он не спас моих друзей, которые были в самолете? Почему было не спасти и их тоже? У меня нет причин говорить, что Бог помог.

Мои друзья были убиты – это не был несчастный случай. Нельзя много требовать от людей. Тот парень, пилот, который вез игроков «Шапекоэнсе», уничтожил множество семей, он уничтожил целый город Шапеко», – сказал Санчес.