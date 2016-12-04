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  • Игрок «Шапекоэнсе»: «Это не был несчастный случай – моих друзей убили»

Игрок «Шапекоэнсе»: «Это не был несчастный случай – моих друзей убили»

4 декабря 2016, 01:56
9

Полузащитник «Шапекоэнсе» Мозес Санчес прокомментировал авиакатастрофу, в которой погибли почти все его одноклубники. Сам Санчес оказался одним из семи игроков команды, которых не было на борту.

«Я был травмирован, спрашивал Бога и свою жену: «Ну почему именно я?». Теперь же я мог бы сказать, что той травмой Господь спас меня.

Но как я могу говорить об этом, если он не спас моих друзей, которые были в самолете? Почему было не спасти и их тоже? У меня нет причин говорить, что Бог помог.

Мои друзья были убиты – это не был несчастный случай. Нельзя много требовать от людей. Тот парень, пилот, который вез игроков «Шапекоэнсе», уничтожил множество семей, он уничтожил целый город Шапеко», – сказал Санчес.

Источник: Sport.es
Бразилия. Серия А Шапекоэнсе
Комментарии (9)
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Mas3
1480807468

21 век, люди разговаривают с дядькой на небе. Ахах. Гагарин летал, сказал - нету
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Par Mezan
1480817043
Судьба такая...Кого-то сразу забрали на небеса, других оставили в назидание или на перевоспитание. Не будем ёрничать и рассуждать - все там будем. Помянем... С ув.
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neofizer
1480839522
многим смертям нет объяснения...таким-тем более..
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