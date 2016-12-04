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    РФПЛ. «Локомотив» обыграл «Терек» и продлил беспроигрышную серию до пяти матчей

    В матче 17-го тура РФПЛ «Локомотив» на своем поле обыграл «Терек» со счетом 2:0 и продлил беспроигрышную серию до пяти встреч кряду. Голами отметились Алексей Миранчук и Мануэль Фернандеш.

    Таким образом, железнодорожники набрали 23 очка и поднялись на девятое место в турнирной таблице. В активе грозненцев – 28 баллов и четвертая позиция.

    Чемпионат России. РФПЛ. 17-й тур

    Локомотив (Москва) – Терек (Грозный) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Миранчук, 23; 2:0 – Фернандеш, 75.

    Локомотив: Гилерме, Янбаев, Пейчинович, Чорлука, В. Денисов, Коломейцев, И. Денисов, Фернандеш (Шишкин, 79), Игнатьев (Ндинга, 38), Миранчук (Галаджан, 90+2), Майкон.

    Терек: Городов, Уциев, Семенов, Мохаммади, Анхель, Мирзов (Митришев, 66), Кузяев, Адилсон, Пирис (Мбенгуе, 76), Роши (Грозав, 62), Балай.

    Предупреждение: нет – Мохаммади, 58.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.12.2016 17:57
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 4 декабря 2016, 18:22

      Семин решил тряхнуть стариной или изгнание Самедова так бодрит команду

      0
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      Рейтинг: +132

      fri men 4 декабря 2016, 18:07

      все Российские Арбитры клоуны им бы в цирке выступать !!!

      -1
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 4 декабря 2016, 18:06

      Эх перерыв чик то не вовремя.. паровоз на самом ходу однако!

      0
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