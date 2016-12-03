Стоунс: «Кислое настроение. Мы должны были победить со счетом 3:1»

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс поделился впечатлениями после матча 14-го тура АПЛ против «Челси» (1:3).

«У всех нас довольно кислое настроение. Такой результат трудно принять. Счет не отражает того, как мы играли. По моему мнению, мы должны были выиграть со счетом 3:1. Но это футбол.

В нашей игре было много позитивного, мы создавали моменты.

Если бы реализовали свои шансы в начале второго тайма, это была бы другая история. Все испытывают странные чувства.

«Челси» был хладнокровен», – сказал Стоунс.