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  • Бубнов: «Есть информация, что Гинер уже договорился с Гончаренко и планирует масштабную перезагрузку»

Бубнов: «Есть информация, что Гинер уже договорился с Гончаренко и планирует масштабную перезагрузку»

3 декабря 2016, 17:47
16

Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что матч 17-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Уралом» (4:0) может стать последним в чемпионате России для Леонида Слуцкого в качестве главного тренера армейцев. По его словам, президент московского клуба Евгений Гинер уже договорился с Виктором Гончаренко, возглавляющим «Уфу», и планирует в команде перезагрузку.

«Вполне вероятно, что этот матч станет последним для Слуцкого в чемпионате России. Есть информация, что Гинер уже договорился с Гончаренко и планирует масштабную перезагрузку. Думаю, что на решение Слуцкого повлияли результаты на чемпионате Европы, а также в РФПЛ и Лиге чемпионов», – сказал Бубнов.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига ЦСКА Слуцкий Леонид Гончаренко Виктор Бубнов Александр Гинер Евгений
Комментарии (16)
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oyabun
1480776809
И что, вот после такой уверенной победы 4:0 над Уралом, ЦСКА будет убирать Слуцкого? И, кстати, в прошедшем туре тоже уверенно победили. Если так, то вы, кони, просто полные дебилы!
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Ral13
1480778465
А говорят, что коней на переправе не меняют...
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Канстантин
1480779335
тьфу, тьфу, тьфу, чтобы не сглазить!!!)))) Неужели Этот Праздник, наконец то наступит!!)))) Надоело смотреть, как он сопли жуёт, качаясь!)))) А команда яйца перекатывает в кармане!!!! Итак в Новый Год, с новыми Надеждами!!!!)))) Да здравствует ВМ Гончаренко!!! Да Здравствует ЦСКА!!!!!
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айор балдёжник
1480779381
развод опять
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Fju-2
1480779807
Но Бегемот не слушал, А только много кушал И очень много спал. Зарядку он не делал, Не прыгал и не бегал И очень толстым стал И очень неуклюжим. Никто с ним не играл! И никому не нужен Был толстый Бегемот.
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kimi2005
1480783502
Быстрей бы!
Ответить
_CSKA_Forever
1480784017
Третье место после первого круга уже не катит...,по мне,с такой скамейкой в 3 запасных,это выше головы!
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Kollljan
1480784115
Интересно, на каком московском базаре он раздобыл эту информацию?
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giluxa1963
1480788808
больше всего бесит что все забыли что при Слуцком ЦСКА добился наилучших результатов в России а если брать во внимание с кем он это делал и что бюджет команды был наихудшим из лидеров чемпионата то задаешься вопросом Слуцкий плохой или болелы коней заржались именно заржались
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