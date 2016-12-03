Бубнов: «Есть информация, что Гинер уже договорился с Гончаренко и планирует масштабную перезагрузку»

Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что матч 17-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Уралом» (4:0) может стать последним в чемпионате России для Леонида Слуцкого в качестве главного тренера армейцев. По его словам, президент московского клуба Евгений Гинер уже договорился с Виктором Гончаренко, возглавляющим «Уфу», и планирует в команде перезагрузку.

«Вполне вероятно, что этот матч станет последним для Слуцкого в чемпионате России. Есть информация, что Гинер уже договорился с Гончаренко и планирует масштабную перезагрузку. Думаю, что на решение Слуцкого повлияли результаты на чемпионате Европы, а также в РФПЛ и Лиге чемпионов», – сказал Бубнов.