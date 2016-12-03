Спаллетти может выпустить Тотти в дерби с «Лацио» с первых минут

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти в преддверии римского дерби в рамках 15-го тура Серии А заявил, что рассматривает вариант с появлением нападающего Франческо Тотти в стартовом составе. Последним матчем в национальном первенстве, в котором многолетний лидер «джаллоросси» выходил на поле со стартовым свистком, стала игра против с «Кротоне» 21 сентября.

«Паредеса, Салаха и Флоренци не будет. Эль-Шаарави тренируется с командой, но я пока до конца не уверен, будет ли он готов принять участие в завтрашней игре. В стартовый состав могут войти Итурбе и Тотти.

Это будет дерби двух команд, находящихся в группе лидеров. У моих футболистов присутствуют достаточно качеств, которых должно хватить для победы. Этот поединок можно назвать самым трудным для нас, но мы выиграем», – сказал Спаллетти.