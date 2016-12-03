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    Тарханов: «В таких играх, как с ЦСКА, нужно забивать свои моменты»

    Главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился мнением по поводу разгромного поражения от ЦСКА (0:4) в матче 17-го тура РФПЛ. Специалист отметил, что не последнюю роль в провале команды сыграла психология.

    «Мы 25 минут играли на равных, пытались навязать свою игру. Потом был провальный отрезок, когда пропустили четыре мяча. Могу сказать, что в таких играх надо реализовывать свои моменты.

    Почему провалились? Психологический момент. После пропущенных мячей начинаем переживать», – приводит слова Тарханова корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.12.2016 16:15
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2635

      yorgenbarenz 3 декабря 2016, 17:19

      Угу.На равных играли.(с ЦСКА решил потягаться) )Автобус не судьба была с первой секунды,как положено второсортным клубам?

      0
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 3 декабря 2016, 16:50

      С Тархановым "Урал" - реальный кандидат на вылет. Тренер из него никакой. Если только "Томь" по умолчанию вылетит в связи со своими проблемами и угрозы "Арсенала" о великом трансферном усилении окажутся пустозвонством. "Оренбург", я думаю, зацепится, а "Крылья" со Скрипченко будут нормально выглядеть во втором круге.

      -1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 3 декабря 2016, 16:33

      Чтобы реализовывать свои моменты, надо их сначала создавать.

      0
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      Рейтинг: +156

      Пиво без газа 3 декабря 2016, 16:19

      не забиваешь ты, забивают тебе

      1
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