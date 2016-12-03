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    Слуцкий: «Хотели заменить Акинфеева, но случились две вынужденные замены»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после матча 17-го тура РФПЛ против «Урала» (4:0) поделился мнением о рекорде Игоря Акинфеева. Напомним, вратарь провел 253-ю «сухую» игру в карьере, став лучшим по данному показателю среди отечественных голкиперов за всю историю.

    «Мы сейчас все поздравили Акинфеева с установлением феноменального рекорда. Это были самые нервные 15 минут в карьере. Заменить Акинфеева? Мы планировали это сделать, но случились две вынужденные замены», – передает слова Слуцкого корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.12.2016 16:15
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