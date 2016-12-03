Акинфеев обошел Дасаева по количеству «сухих» матчей, став лидером по данному показателю

В матче 17-го тура РФПЛ ЦСКА на своем поле одержал разгромную победу над «Уралом» (4:0). Отметим, что в данной встрече ворота армейцев защищал Игорь Акинфеев. Для голкипера московского клуба и сборной России эта игра стала 253-й проведенной на ноль.

Таким образом, Акинфеев обошел Рината Дасаева по количеству «сухих» матчей, который провел без пропущенных мячей 252 игры. По данному показателю футболист стал лучшим среди всех отечественных вратарей.