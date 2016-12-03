Акинфеев обошел Дасаева по количеству «сухих» матчей, став лидером по данному показателю

Все эти споры про Акинфеева просто потому что в Цска своевременно не обновляется и не усиливается команда и скамейка а особенно зона цз,потому он и пропускает в лч,плюс Слуцкий очень податливый и невезуха 2 сезона с группами лч,дважды попадалась Бавария и МС и тд,это уже своего рода и прямые,косвенные и психологические проблемы,так как Цска 3 раза за 4 сезона выигрывал РФПЛ,но при этом 4 года к ряду не играл весной в еврокубках,тоже самое у сборной России когда она из ровных групп не выходила,проваливалась на крупных турнирах.Опять же то что Игорь очень много тащил и нереально спасал эти годы и стоял с 17 лет в воротах его делает уникальным и очень талантливым,стабильным кипером,это аналог Буффона в Италии и Касильяса в Испании нравиться это кому то или нет.
В матче 17-го тура РФПЛ ЦСКА на своем поле одержал разгромную победу над «Уралом» (4:0). Отметим, что в данной встрече ворота армейцев защищал Игорь Акинфеев. Для голкипера московского клуба и сборной России эта игра стала 253-й проведенной на ноль.
Таким образом, Акинфеев обошел Рината Дасаева по количеству «сухих» матчей, который провел без пропущенных мячей 252 игры. По данному показателю футболист стал лучшим среди всех отечественных вратарей.