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    Акинфеев обошел Дасаева по количеству «сухих» матчей, став лидером по данному показателю

    В матче 17-го тура РФПЛ ЦСКА на своем поле одержал разгромную победу над «Уралом» (4:0). Отметим, что в данной встрече ворота армейцев защищал Игорь Акинфеев. Для голкипера московского клуба и сборной России эта игра стала 253-й проведенной на ноль.

    Таким образом, Акинфеев обошел Рината Дасаева по количеству «сухих» матчей, который провел без пропущенных мячей 252 игры. По данному показателю футболист стал лучшим среди всех отечественных вратарей.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.12.2016 16:06
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +276

      Black77718 3 декабря 2016, 18:04

      Все эти споры про Акинфеева просто потому что в Цска своевременно не обновляется и не усиливается команда и скамейка а особенно зона цз,потому он и пропускает в лч,плюс Слуцкий очень податливый и невезуха 2 сезона с группами лч,дважды попадалась Бавария и МС и тд,это уже своего рода и прямые,косвенные и психологические проблемы,так как Цска 3 раза за 4 сезона выигрывал РФПЛ,но при этом 4 года к ряду не играл весной в еврокубках,тоже самое у сборной России когда она из ровных групп не выходила,проваливалась на крупных турнирах.Опять же то что Игорь очень много тащил и нереально спасал эти годы и стоял с 17 лет в воротах его делает уникальным и очень талантливым,стабильным кипером,это аналог Буффона в Италии и Касильяса в Испании нравиться это кому то или нет.

      3
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 3 декабря 2016, 17:36

      За пять лет он все рекорды побьёт,установит.Лишь бы в лиге не продолжил.

      3
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      Рейтинг: +300

      Zeff 3 декабря 2016, 17:29

      Кто бы сомневался. Дасаев - лучший вратарь мира 1988 г. Яшин - обладатель Золотого мяча 1963 г., и вообще легенда.
      Не надо приплетать Акинфеева, с его местечковыми рекордами.
      42 - вот его истинный рекорд.

      -1
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      Рейтинг: +103

      Серго24 > Zeff 3 декабря 2016, 17:40

      почему же я тебе объясняю что Акинфеев не виноват что на поле бегает еще 10 я сомневаюсь что профессиональных футболистов

      0
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      Рейтинг: +4486

      Snek > Zeff 3 декабря 2016, 17:53

      Это знаешь из серии, даже если роза вырастит в говне, она говно и не важно, что роза. Акинфеев на своей позиции делает много для команды, вот только команды, что сборная России, что ЦСКА не делают того же, вот и результат, что титулов нету у всех.

      -2
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      Рейтинг: +2410

      baden69 3 декабря 2016, 17:02

      Поздравления Игорю! Удачи ЦСКА в Англии, а Игорю, именно в этой игре, закончить неудачную серию в ЛЧ, тем более, что в большинстве пропущенных мячей его вины нет!

      1
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      Рейтинг: +2591

      Ral13 3 декабря 2016, 17:00

      Однако долго рекорд Рината держался.

      0
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      Рейтинг: +1292

      каа 3 декабря 2016, 16:48

      Игорь лучший ...

      0
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      Рейтинг: +302

      mab1011 3 декабря 2016, 16:29

      Молодец Игорек!
      А в Лиге чемпионов и пропустить почётно...Большинству кто её даже не "нюхал" только и остается про антирекорд трезвонить...

      4
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      Рейтинг: +11

      Дэс 3 декабря 2016, 16:23

      Глупо сравнивать с Дасаевым, он вратарь отличный! Но и Игорь тоже хороший воротчик! Просто не понимаю сравнений этих.

      0
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      Рейтинг: +4486

      Snek > Дэс 3 декабря 2016, 17:55

      Да это просто статистика, типа средней температуры по больнице или в среднем граждане и чиновники едят бутерброды с икрой, есть же даже те, кто фапает на эти циферки.

      -2
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      Рейтинг: +2510

      ALEX ML 3 декабря 2016, 16:17

      Удачи Игорь и без травм))))

      6
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      Рейтинг: +206

      Predator_utm 3 декабря 2016, 16:11

      теперь надо продлить начатую серию в ЛГ .........

      1
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