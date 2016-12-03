Тренеры «Ювентуса» скоро приступят к работе в академии «Терека»

Тренеры молодежных команд «Ювентуса» уже прибыли в Грозный, где в ближайшее время начнут работу в академии «Терека» – «Рамзан». Ранее с итальянской стороной была достигнута договоренность, согласно которой специалисты «старой синьоры», отвечающие за подготовку юных кадров, будут работать в детской академии чеченского клуба.

«Тренеры «Ювентуса» уже здесь, они будут входить в академию футбола «Рамзан» и с 15 января приступят к работе. Будут готовить наших детей, ведь наша задача поставлять игроков в основную команду. В планах хотим поднять академию на очень высокий уровень не только в России, но и в Европе.

По ходу, может, будет какое-то партнерство между основными командами, но пока рано об этом говорить», – сказал генеральный директор академии Хайдар Алханов.