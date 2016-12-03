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    Гамула: «Пусть на матчах «Ростова» судьи будут хоть из Израиля»

    Главный тренер молодежной команды «Ростова» Игорь Гамула затронул тему судейства в РФПЛ. По мнению специалиста, отечественные арбитры не проявляют предвзятости в своей работе.

    «Не думаю, что у нас плохое судейство. После каждой игры есть недовольные – так было и будет. Судьи тоже люди. Да, были ошибки, порой непонятные, но я бы не сказал, что они были предвзятыми.

    Принципиально ли для «Ростова», московский судья работает на матче или из другого региона? Да какая разница?! Хоть из Израиля! Главное, чтобы судил нормально – то, что видит», – заявил Гамула.

    Источник: «Советский спорт»

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    03.12.2016 10:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 3 декабря 2016, 13:34

      Таких судей как Иванов надо не отстранять, а устранять. Шкура, готов продаться любому. И Москве и Питеру.

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 3 декабря 2016, 11:12

      Просто у нас судьи видят то, что хотят видеть! И трактуют нарушения как хотят и кому хотят! У нас нет конкретных правил, все расплывчато и на усмотрение судьи! И еще влияют на решения арбитров "артисты", которые насмотрелись индийских боевиков и от одного дуновения ветра хватаются за лицо и падают, как подкошенные! Так что судейством будут у нас недовольны после каждого матча! Но выяснять предвзятость и преднамеренность никто не будет! Это никому не нужно!

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