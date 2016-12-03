Гамула: «Пусть на матчах «Ростова» судьи будут хоть из Израиля»

Главный тренер молодежной команды «Ростова» Игорь Гамула затронул тему судейства в РФПЛ. По мнению специалиста, отечественные арбитры не проявляют предвзятости в своей работе.

«Не думаю, что у нас плохое судейство. После каждой игры есть недовольные – так было и будет. Судьи тоже люди. Да, были ошибки, порой непонятные, но я бы не сказал, что они были предвзятыми.

Принципиально ли для «Ростова», московский судья работает на матче или из другого региона? Да какая разница?! Хоть из Израиля! Главное, чтобы судил нормально – то, что видит», – заявил Гамула.