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  • Корниленко: «Спартак» может стать чемпионом. Все для этого у команды есть»

Корниленко: «Спартак» может стать чемпионом. Все для этого у команды есть»

3 декабря 2016, 10:12
7

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Корниленко видит в «Спартаке» реального претендента на чемпионство. Самарский клуб разгромил красно-белых в 16-м туре РФПЛ со счетом 4:0.

«По игре спартаковцы сегодня очень достойный лидер российской лиги. Способна ли эта команда весной взять золото? Вполне. «Спартак» может стать первым. Все для этого у команды сегодня есть. Да, нам они уступили, но у команды есть своя игра, виден характер.

К тому же ЦСКА и «Зенит» заметно ослабли, это тоже на руку «Спартаку», – заявил Корниленко.

Источник: Спортфакт
Россия. Премьер-лига Спартак Крылья Советов Корниленко Сергей
Комментарии (7)
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dedruz
1480749639
Серёжа претендент на место в стендапе
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APchelov
1480757600
После победы милое дело похвалить проигравшего. Хотя сказал бы проще. Мол, мы горды тем, что выиграли у будующего чемпиона
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Zeff
1480760083
Где он разглядел игру и характер. Чемпионство придёться отложить, на неопределённый срок.
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MUKHTARR
1480760724
Крылья играли как то по-организованнее в этом матче... .
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dedruz
1480764451
мда...наминусовали шлангососы.. надеюсь, в следующем году, будете ветку ФНЛ комментить.
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Maxim Nik
1480769549
Вперёд Спартак, пусть даже препятствия тебе только помогают!
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_CSKA_Forever
1480770527
Самара городок,а следом и Казань тебе в этом помогут))
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