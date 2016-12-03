Корниленко: «Спартак» может стать чемпионом. Все для этого у команды есть»

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Корниленко видит в «Спартаке» реального претендента на чемпионство. Самарский клуб разгромил красно-белых в 16-м туре РФПЛ со счетом 4:0.

«По игре спартаковцы сегодня очень достойный лидер российской лиги. Способна ли эта команда весной взять золото? Вполне. «Спартак» может стать первым. Все для этого у команды сегодня есть. Да, нам они уступили, но у команды есть своя игра, виден характер.

К тому же ЦСКА и «Зенит» заметно ослабли, это тоже на руку «Спартаку», – заявил Корниленко.