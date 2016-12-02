Озил допустил возвращение в «Реал»

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил ответил на вопрос о том, возможно ли его возвращение в «Реал».

«Я очень счастлив играть в «Арсенале», у которого удивительные болельщики и который проявил много любви ко мне. Мне нравится жить в Лондоне, но в футболе никогда не знаешь будущего. Посмотрим, что произойдет.

«Реал» – большой клуб, я там играл с фантастическими футболистами. Мадридские болельщики очень преданы и до сих пор поддерживают меня. Многие продолжают слать мне сообщения с просьбами вернуться.

У меня остались исключительно теплые воспоминания о Мадриде. Я провел там три отличных года», – сказал Озил.

Футболист перешел из «Реала» в «Арсенал» в 2013 году. Его действующий контракт с лондонцами истекает летом 2018.