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    Федун: «Мы уверены, что Каррера делает все правильно»

    Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун прокомментировал поражение команды в рамках 16-го тура РФПЛ от «Крыльев Советов» (0:4). По словам функционера, проигрыш связан с усталостью футболистов.

    «Конечно, поражение от «Крыльев» тяжелое, но надо понимать, что все ребята устали, прежде всего – психологически. Они вытаскивали многие матчи буквально на зубах. Мы уверены, что Каррера все делает правильно, надеемся на усиление в трансферное окно и продолжаем двигаться дальше», – сказал Федун.

    Напомним, после 16-ти туров чемпионата России красно-белые возглавляют турнирную таблицу.

    Источник: ТАСС

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    02.12.2016 15:08
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 2 декабря 2016, 21:18

      Да Федун уже подумывает как убрать Итальяшку,мол Спартак не должен проигрывать 4-0 каким то там крылышкам..ну а если серьезно-НАДЕЕМСЯ НА УСИЛЕНИЕ СОСТАВА???Мне казалось Федун сам себе Директо, спонсор скаут и агент

      -2
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      Рейтинг: +643

      Symbol > hodyrev 3 декабря 2016, 00:20

      Сам-то понял чего написал? Помойка в голове, помойка в комментариях...

      -1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 2 декабря 2016, 20:09

      Лёня, ждём икорку... Пусть одну-две баночки, но икорку!) А не просто хлеб без масла...

      -1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 2 декабря 2016, 17:51

      Мы,ФЕДУНЫ..
      Мы-считаем.

      -2
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      Рейтинг: +114

      Wertalet 2 декабря 2016, 17:11

      Спасибо Леонид Арнольдович за понимание ! После неудачи нельзя плеваться в тренера и команду. Да проиграли, да потеряли очки, но тем не менее все равно остаются на первом месте. В чемпионате страны все решается по итогам 30 туров, а не по 1 ошибке...

      3
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      Рейтинг: +2395

      shurik45 > Wertalet 2 декабря 2016, 18:06

      Возможно Каррера и специалист,но сейчас мы наблюдаем плоды работы другого человека. Просто обидно за Дмитрия ,надо было его оставить. Вспоминаю Спартак 90-х годов ,думаю что он изменился ,и не факт что в лучшую сторону.

      -2
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      Рейтинг: +427

      policepnz 2 декабря 2016, 15:45

      один шаг назад два шага вперед!

      2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 2 декабря 2016, 15:34

      Это хорошо когда владелец клуба поддерживает тренера.А на все мелко пакостные речи злобных карликов не стоит и обращать внимание-это просто зависть и желчь.

      4
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