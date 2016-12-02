Самедов готов выполнять требования тренерского штаба

Полузащитник «Локомотива» Александр Самедов прокомментировал решение тренерского штаба железнодорожников перевести его в молодежный состав команды. Напомним, ранее главный тренер москвичей Юрий Семин заявил, что хавбек будет тренироваться с резервной командой.

«Мне сказали – я выполняю. Рассчитываю ли вернутся в основу в весенней части чемпионата? Сейчас я просто буду выполнять требования тренерского штаба», – сказал Самедов.

Также отмечается, что футболист отказался комментировать информацию о возможном переходе в «Спартак».