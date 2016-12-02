ЦСКА может вернуть полузащитника «Крыльев Советов» Ткачева из аренды

Агент Владимир Дейнека, представляющий интересы полузащитника «Крыльев Советов» Сергея Ткачева, рассказал, что футболист может вернуться в ЦСКА. По словам Дайнеки, дефицит игроков в атакующей линии может подтолкнуть армейцев на этот шаг.

«ЦСКА все еще рассчитывает на Ткачева, но непростая финансовая ситуация вынудила клуб отдать в аренду некоторых футболистов. В ЦСКА его брали как левого защитника, хотя Сергей – универсальный атакующий игрок. Но сейчас из-за дефицита креативных полузащитников Ткачева могут вернуть в Москву», – сказал агент.

В текущем сезоне Ткачев провел за «Крылья Советов» 12 матчей в РФПЛ и забил два гола.