Игнатьев: «Локомотив» разозлился на пропущенный гол и побежал вперед»

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев считает, что крупная победа над «Томью» придаст команде уверенность в своих силах.

«Сейчас в раздевалке совсем другое настроение. Все ребята шутят, улыбаются. Очень хотели взять три очка, ведь мы так долго не побеждали. Эта победа придаст нам уверенности в следующей игре.

Почему получились два таких разных тайма? Думаю, дело в пропущенном мяче. Мы очень разозлились и побежали вперед. Хорошо, что получилось быстро сравнять счет – дальше было проще. Кажется, залетело все», – сказал Игнатьев.

Матч 16-го тура российской Премьер-лиги «Томь» – «Локомотив» закончился со счетом 1:6.