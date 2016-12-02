Панченко: «Еременко для меня человек-пример»

Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко высказался на тему дисквалификации полузащитника армейцев Романа Еременко за употребление кокаина.

«Стала ли история с Еременко шоком? Да, это человек-пример: семьянин, отличный футболист. В команде никогда никаких подозрений не возникало. Он настоящий профессионал, отдавался всегда полностью работе. Был ключевым игроком ЦСКА, атака команды на нем строилась. Надеюсь, он переборет эту ситуацию и не сломается психологически», – сказал Панченко.

Напомним, Панченко принадлежит ЦСКА, а в «Динамо» выступает на правах аренды.