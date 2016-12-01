Панченко хочет клонировать себя, чтобы выступать и за ЦСКА, и за «Динамо»

Нападающий ЦСКА Кирилл Панченко, на правах аренды выступающий за «Динамо», выразил мнение, что хотел бы раздвоиться, чтобы защищать цвета обоих московских клубов. Напомним, бело-голубые арендовали 27-летнего россиянина до конца нынешнего сезона.

«Где я сам вижу себя весной? Разговоров пока не было ни с «Динамо», ни с ЦСКА. Это тяжелый выбор: ЦСКА – клуб родной, «Динамо» родным стало, я здесь арендованным себя не чувствую. Ощущение, как будто у меня полноценный контракт, только на год. Мне хочется и там играть, и там. Была бы возможность – клонировал бы себя.

Возвращаться, чтобы снова сидеть на лавке, – думаю, это не нужно ни мне, ни клубу. Но вообще пока все такие разговоры преждевременны. Даже трансферное окно откроется только в январе-феврале», – сказал Панченко.