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  • Панченко хочет клонировать себя, чтобы выступать и за ЦСКА, и за «Динамо»

Панченко хочет клонировать себя, чтобы выступать и за ЦСКА, и за «Динамо»

1 декабря 2016, 23:22
5

Нападающий ЦСКА Кирилл Панченко, на правах аренды выступающий за «Динамо», выразил мнение, что хотел бы раздвоиться, чтобы защищать цвета обоих московских клубов. Напомним, бело-голубые арендовали 27-летнего россиянина до конца нынешнего сезона.

«Где я сам вижу себя весной? Разговоров пока не было ни с «Динамо», ни с ЦСКА. Это тяжелый выбор: ЦСКА – клуб родной, «Динамо» родным стало, я здесь арендованным себя не чувствую. Ощущение, как будто у меня полноценный контракт, только на год. Мне хочется и там играть, и там. Была бы возможность – клонировал бы себя.

Возвращаться, чтобы снова сидеть на лавке, – думаю, это не нужно ни мне, ни клубу. Но вообще пока все такие разговоры преждевременны. Даже трансферное окно откроется только в январе-феврале», – сказал Панченко.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ ЦСКА Динамо Панченко Кирилл
Комментарии (5)
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MEHROJ ЗЕНИТ
1480623893
Да хороший нап Лучше чем этот бревно траоре
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Said_
1480624018
в следующем году ЦСКА получит хорошее усиление, возвращая игроков из аренды, по сегодняшним реалиям. Место получат скорее всего и Панченко, и Ткачев, и Васин, и даже Ефремовч
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bset
1480625518
Панченко ставить надо в ЦСКА под нападающим. На острие - Чалов. По флангам Дзагоев и Головин. Защита - Чернов и Васин. Просто мечта болельщиков ЦСКА. В итоге легионерами останется только опорная зона. Надеюсь, все-таки школа ЦСКА займет важное место в структуре клуба. Будет круто, если будут выходить высококлассные воспитанники и уезжать в Европу
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Кинстифа
1480663175
нашел ты клуб в котором у тебя всё получается и будь там Почему вам пример Быстрова ни о чем не говорит....
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sochi-2013
1481533847
Уже 27! Еще один остался в "подающих надежды", а ведь и правда мог заиграть! Что-то не так в "датском королевстве". Без Шойгу и спорт не вытащить. Вот кого надо клонировать. И не двух, а два десятка нужны.
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