РФПЛ. «Анжи» одержал волевую победу над «Амкаром»

В заключительном матче 16-го тура РФПЛ «Анжи» на своем поле одержал волевую победу над «Амкаром» – 3:1. Дубль на свой счет записал вышедший на замену Филипп Будковский.

Таким образом, махачкалинский клуб набрал 20 очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице. «Амкар», имея в активе 24 балла, остался на седьмой позиции.

Чемпионат России. РФПЛ. 16-й тур

Анжи (Махачкала) – Амкар (Пермь) – 3:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Бодул, 25; 1:1 – Будковский, 43; 2:1 – Боли, 49 (с пенальти); 3:1 – Будковский, 65.

Анжи: Беленов, Мусалов, Гасанов, Гаджибеков, Тигиев, Маевский, Эбесилио, Бериша, Иличевич (Мутари, 90), Обертан (Будковский, 37), Боли (Ямбере, 85).

Амкар: Селихов, Милькович, Гол, Конде, Бодул, Огуде, Джикия, Идову, Черенчиков (Гиголаев, 72), Прокофьев (Салугин, 76), Йовичич (Баланович, 65).

Предупреждения: Мусалов, 75; Гаджибеков, 85 – Гол, 50; Идову, 66.

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