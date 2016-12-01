Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Скрипченко: «Крыльям Советов» удалось превзойти «Спартак» в быстрых атаках»

Скрипченко: «Крыльям Советов» удалось превзойти «Спартак» в быстрых атаках»

1 декабря 2016, 21:05
4

Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко после матча 16-го тура РФПЛ против «Спартака» (4:0) поделился мнением о причинах победы самарского клуба в данной встрече. По словам специалиста, его подопечным удалось превзойти красно-белых в быстрых атаках.

«Что касается игры, то мы очень рады победе. Она нам добавит уверенности в своих силах. Парни поверили в то, что они умеют хорошо играть в футбол, добиваться результата и двигаться вверх по таблице. Эта победа – заслуга всей команды. Конечно, обыграть лидера со счетом 4:0 – громко. Но нужно понимать, что за любую победу дают три очка. И через три дня нам играть с «Краснодаром».

Если говорить о том, что сегодня происходило на поле, то в быстрых атаках мы соперника превзошли. Тренерскому штабу удалось хорошо донести информацию до игроков. Мне было важно, как они ее воспримут. Мы обращали внимание на лидеров красно-белых. В этом отношении игра нам удалась. С каждым матчем мы становимся лучше, парни обретают уверенность, и мы двигаемся вперед», – сказал Скрипченко.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Спартак Скрипченко Вадим
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Duma1985
1480617321
Скрипченко ты лучший. Самое главное не упусти удачу. За 4 матча КС забили 10 мячей. Молодцы! А говорили атаки нет.Корнилыч 4, Молло 3, Паскуато 2, Ткачев 1.
Ответить
Фан666
1480617837
А в Спартаке то зажигал "русский Месси"! Вы что не заметили какой он быстрый и острый? Может и не заметили, потомучто ну он очень быстрый!
Ответить
1bear
1480626490
...мои поздравления!!!
Ответить
Главные новости
Глушаков: «В «Спартаке» назревает скандал»
18:52
Бердыев – о Газизове: «С ним я даже один на один никогда не остаюсь»
18:46
ЦСКА добился выплат от турецкого клуба
17:57
1
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
17:43
Семин сказал, что может помешать Хвиче выиграть «Золотой мяч»: «Но это не его вина»
16:47
2
Нагучев упрекнул Дзюбу: «Для меня это совершенно необъяснимо»
16:39
2
Заявление «Матч ТВ» и «Локомотива» об избиении журналиста на «РЖД Арене»
16:16
2
Бубнов вынес вердикт «Зениту»
15:54
9
ФотоСуперкомпьютер спрогнозировал следующего чемпиона Испании
15:44
1
ФотоУкраинец Забарный обрезал Сафонова на общем фото «ПСЖ» с Суперкубком УЕФА
15:31
20
Все новости
Все новости
Дзагоев сравнил Сафонова и Акинфеева
18:37
Нагучев прокомментировал слова Соболева о паразитах в «Спартаке»
18:27
Реакция РПЛ на избиение журналиста на «РЖД Арене»
18:17
«Локомотиву» предрекли крах: «Его уход развалит команду»
17:49
Генич спрогнозировал смену вратаря в «Спартаке»
17:35
3
Назначены комментаторы на матчи 4-го тура РПЛ
16:56
5
Нагучев упрекнул Дзюбу: «Для меня это совершенно необъяснимо»
16:39
2
Заявление «Матч ТВ» и «Локомотива» об избиении журналиста на «РЖД Арене»
16:16
2
Бубнов вынес вердикт «Зениту»
15:54
9
Бубнов назвал условие для увольнения Игдисамова из ЦСКА
15:11
2
Экс-спартаковец Калиниченко против насильственной украинизации: «Дома я все равно буду разговаривать на русском»
14:30
8
Победитель Евро-2020 открыт для предложений из РПЛ
14:20
1
Фото«Ахмат» отправил в аренду африканского легионера
14:10
«Ростов» может подписать экс-футболиста дортмундской «Боруссии»
13:59
1
Энрике прокомментировал информацию об уходе из «Зенита»
13:39
Корреспондента «Матч ТВ» поставили на колени и избили на стадионе «Локомотив»
13:30
17
Переход Батракова в «ПСЖ» через «Галатасарай» сочли вероятным через год
13:08
6
В «Црвене Звезде» рассказали о переговорах с ЦСКА по трансферу форварда
12:59
Мусаев: «Краснодару» никто не давал шансов выиграть в матче со «Спартаком»
12:45
1
Фото«Балтика» отправила экс-игрока ЦСКА в Первую лигу
12:36
ВидеоСоболев помог плачущему мальчику на тренировке «Зенита»: «Не могу, сердце разрывается»
12:19
18
Карпукас пропустит матч «Локомотива» с «Оренбургом», он близок к переходу в «Зенит»
12:06
6
Кордоба стал ближе к возвращению в состав «Краснодара»
11:57
3
В клубе Медиалиги объяснили, почему им не нужен Дзюба
11:23
8
Где смотреть матч «Оренбург» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 14 августа 2026
11:18
4-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
10:57
1
Нигматуллин предупредил о тревожном сигнале для российского футбола
10:53
11
Помазун надеется получить в «Спартаке» больше игрового времени
10:45
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+