Скрипченко: «Крыльям Советов» удалось превзойти «Спартак» в быстрых атаках»

Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко после матча 16-го тура РФПЛ против «Спартака» (4:0) поделился мнением о причинах победы самарского клуба в данной встрече. По словам специалиста, его подопечным удалось превзойти красно-белых в быстрых атаках.

«Что касается игры, то мы очень рады победе. Она нам добавит уверенности в своих силах. Парни поверили в то, что они умеют хорошо играть в футбол, добиваться результата и двигаться вверх по таблице. Эта победа – заслуга всей команды. Конечно, обыграть лидера со счетом 4:0 – громко. Но нужно понимать, что за любую победу дают три очка. И через три дня нам играть с «Краснодаром».

Если говорить о том, что сегодня происходило на поле, то в быстрых атаках мы соперника превзошли. Тренерскому штабу удалось хорошо донести информацию до игроков. Мне было важно, как они ее воспримут. Мы обращали внимание на лидеров красно-белых. В этом отношении игра нам удалась. С каждым матчем мы становимся лучше, парни обретают уверенность, и мы двигаемся вперед», – сказал Скрипченко.