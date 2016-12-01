Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    РФПЛ. «Крылья Советов» разгромили «Спартак», «Краснодар» уступил «Тереку»

    В матче 16-го тура РФПЛ лидер чемпионата «Спартак» в гостях потерпел крупное поражение от «Крыльев Советов» – 0:4. Тем не менее, московский клуб сохранил лидерство в турнирной таблице, однако теперь отставание от идущего на втором месте «Зенита» составляет три очка.

    В другой встрече игрового дня «Терек» на своем поле одержал победу над «Краснодаром» со счетом 2:1. Благодаря этой победе грозненский клуб набрал 28 очков и поднялся на четвертое место.

    Чемпионат России. РФПЛ. 16-й тур

    Крылья Советов (Самара) – Спартак (Москва) – 4:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Молло, 17 (с пенальти); 2:0 – Ткачев, 45+2; 3:0 – Паскуато, 59; 4:0 – Корниленко, 70.

    Крылья Советов: Лория, Таранов, Ятченко, Цаллагов, Бато, Надсон (Маргасов, 44), Башкиров, Ткачев (Чочиев, 75), Молло, Корниленко, Паскуато (Зинков, 67).

    Спартак: Ребров, Комбаров (Макеев, 46), Маурисио, Кутепов, Ещенко, Зобнин, Глушаков, Фернандо, Мельгарехо, Промес, Давыдов (Джано, 60).

    Предупреждения: Таранов, 90+2 – Маурисио, 38; Фернандо, 90.

    Терек (Грозный) – Краснодар – 2:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Пирис, 25; 2:0 – Грозав, 33; 2:1 – Анхель, 72 (в свои ворота).

    Терек: Городов, Уциев, Семенов, Мохаммади, Анхель, Мирзов (Митришев, 76), Кузяев, Адилсон, Пирис, Грозав (Мбенгуе, 81), Балай (Родолфо, 89).

    Краснодар: Крицюк, Калешин, Гранквист, Налдо, Измайлов (Жоаозиньо, 46), Торбинский (Вандерсон, 85), Ахмедов (Быстров, 31), Каборе, Эбуэ, Окриашвили, Смолов.

    Предупреждения: нет – Торбинский, 39; Быстров, 43; Налдо, 80.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.12.2016 19:57
    Рекомендуем
    Комментарии117
    ...
    • ...
      Рейтинг: +29

      Камасутра 2 декабря 2016, 00:23

      сливной матч)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 2 декабря 2016, 00:02

      Разухарились сегодня на голы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      семенчик 1 декабря 2016, 23:45

      Все будет ок! Каррера сделает выводы из этого поражения! Верю в итальянца и верю в Спартак!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +210

      azar80 1 декабря 2016, 23:38

      Я знаю старую русскую поговорку....,плохое начало,хороший конец..! Обсуждать что то сейчас нет смысла,все всё видели сами.....,у нас есть 14 матчей,что бы заткнуть злопыхателей и очередного судьишку......спартачи....,наша команда ЛУЧШАЯ !!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +139

      NNNN-4 > azar80 2 декабря 2016, 00:43

      Конец он может и хороший , да футбол ни в пи"ду!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2304

      Бриг 1 декабря 2016, 23:37

      Это просто второй круг начался. Нормальный, спартаковский.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      Faraon 666 1 декабря 2016, 23:25

      Интересно будет!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +635

      Legioner-05 1 декабря 2016, 22:41

      Спартачи сегодня все дружно минусуют)))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Legioner-05 1 декабря 2016, 22:45

      Я это уже ощутил)))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +256

      Ris > Legioner-05 1 декабря 2016, 22:57

      Они тренера ху...сят в соседней новости.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > Legioner-05 1 декабря 2016, 23:35

      Ну так. Обидели их сильно и больно.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25

      Маэстро3440 1 декабря 2016, 22:31

      Спартак все равно остается лучшем, даже после этого поражения, а на стадионе болел будет еще больше , вот так вот хуеплеты))

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > lra 1 декабря 2016, 23:42

      Вот Ушехлопы. Сами рекорд поставили, а кто-то виноват.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 1 декабря 2016, 22:30

      Поздравляю, Спартак вернулся! Тот самый, который мог проиграть кому угодно. Безвольный, бесхребетный, без вожака, ведущего за собой команду. Столько ошибок, особенно у "лидеров", не было ни в одной игре сезона. Судья? Судья тоже человек, имеет право на ошибку. Не в судьях дело. Просто ребята уже в отпуске, греются на солнышке! Зачем рваться? Осталось каких-то две игры. Какая такая Самара? Шапками закидаем! Не закидали. Видимо долго ещё придётся Каррере вдалбливать в головы этим горе-футболиста что играть, биться надо от первой до последней секунды, от первого до последнего матча. Если они его не "сольют", как уже было с "ТРЕНЕРИШКОЙ". Правда где сейчас Эмери мы знаем! Самара молодцы! Поздравляю с победой. Играла, билась Команда.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +41

      phobos 1 декабря 2016, 22:26

      Узнаю Спартак) даже душа обрадовалась)

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 