РФПЛ. «Крылья Советов» разгромили «Спартак», «Краснодар» уступил «Тереку»

В матче 16-го тура РФПЛ лидер чемпионата «Спартак» в гостях потерпел крупное поражение от «Крыльев Советов» – 0:4. Тем не менее, московский клуб сохранил лидерство в турнирной таблице, однако теперь отставание от идущего на втором месте «Зенита» составляет три очка.

В другой встрече игрового дня «Терек» на своем поле одержал победу над «Краснодаром» со счетом 2:1. Благодаря этой победе грозненский клуб набрал 28 очков и поднялся на четвертое место.

Чемпионат России. РФПЛ. 16-й тур

Крылья Советов (Самара) – Спартак (Москва) – 4:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Молло, 17 (с пенальти); 2:0 – Ткачев, 45+2; 3:0 – Паскуато, 59; 4:0 – Корниленко, 70.

Крылья Советов: Лория, Таранов, Ятченко, Цаллагов, Бато, Надсон (Маргасов, 44), Башкиров, Ткачев (Чочиев, 75), Молло, Корниленко, Паскуато (Зинков, 67).

Спартак: Ребров, Комбаров (Макеев, 46), Маурисио, Кутепов, Ещенко, Зобнин, Глушаков, Фернандо, Мельгарехо, Промес, Давыдов (Джано, 60).

Предупреждения: Таранов, 90+2 – Маурисио, 38; Фернандо, 90.

Терек (Грозный) – Краснодар – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Пирис, 25; 2:0 – Грозав, 33; 2:1 – Анхель, 72 (в свои ворота).

Терек: Городов, Уциев, Семенов, Мохаммади, Анхель, Мирзов (Митришев, 76), Кузяев, Адилсон, Пирис, Грозав (Мбенгуе, 81), Балай (Родолфо, 89).

Краснодар: Крицюк, Калешин, Гранквист, Налдо, Измайлов (Жоаозиньо, 46), Торбинский (Вандерсон, 85), Ахмедов (Быстров, 31), Каборе, Эбуэ, Окриашвили, Смолов.

Предупреждения: нет – Торбинский, 39; Быстров, 43; Налдо, 80.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ