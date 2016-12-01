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РФПЛ. «Крылья Советов» разгромили «Спартак», «Краснодар» уступил «Тереку»

1 декабря 2016, 19:57
138

В матче 16-го тура РФПЛ лидер чемпионата «Спартак» в гостях потерпел крупное поражение от «Крыльев Советов» – 0:4. Тем не менее, московский клуб сохранил лидерство в турнирной таблице, однако теперь отставание от идущего на втором месте «Зенита» составляет три очка.

В другой встрече игрового дня «Терек» на своем поле одержал победу над «Краснодаром» со счетом 2:1. Благодаря этой победе грозненский клуб набрал 28 очков и поднялся на четвертое место.

Чемпионат России. РФПЛ. 16-й тур

Крылья Советов (Самара) – Спартак (Москва) – 4:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Молло, 17 (с пенальти); 2:0 – Ткачев, 45+2; 3:0 – Паскуато, 59; 4:0 – Корниленко, 70.

Крылья Советов: Лория, Таранов, Ятченко, Цаллагов, Бато, Надсон (Маргасов, 44), Башкиров, Ткачев (Чочиев, 75), Молло, Корниленко, Паскуато (Зинков, 67).

Спартак: Ребров, Комбаров (Макеев, 46), Маурисио, Кутепов, Ещенко, Зобнин, Глушаков, Фернандо, Мельгарехо, Промес, Давыдов (Джано, 60).

Предупреждения: Таранов, 90+2 – Маурисио, 38; Фернандо, 90.

Терек (Грозный) – Краснодар – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Пирис, 25; 2:0 – Грозав, 33; 2:1 – Анхель, 72 (в свои ворота).

Терек: Городов, Уциев, Семенов, Мохаммади, Анхель, Мирзов (Митришев, 76), Кузяев, Адилсон, Пирис, Грозав (Мбенгуе, 81), Балай (Родолфо, 89).

Краснодар: Крицюк, Калешин, Гранквист, Налдо, Измайлов (Жоаозиньо, 46), Торбинский (Вандерсон, 85), Ахмедов (Быстров, 31), Каборе, Эбуэ, Окриашвили, Смолов.

Предупреждения: нет – Торбинский, 39; Быстров, 43; Налдо, 80.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Спартак Ахмат Краснодар
Комментарии (138)
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serega99
1480611598
Фантастика!!!!! Что-то невероятное!!!!! Молодцы Крылышки!!!!!! Заслуженная победа!!!!!!!! УРААААААААААААААА!!!
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Зарема лис
1480611904
Ебать как же обрадовались болелы Зени и ЦГК, щя вся желыч выльется! (Забыли как Зеню насиловал Анжи:D)
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За Московский ЦСКА
1480612390
Спартаковцы!!! А ведь можете когда захотите! Старый, добрый спортаг сегодня радовал Россию. Красавцы!
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dyema
1480612904
Не так был рад вчера победе Зенита, как сегодня ПОБЕДЕ Крыльев!!! МОЛОДЦЫ!!!
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За Московский ЦСКА
1480613653
Какой замечательный сегодня вечер, друзья!
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cska-62
1480613895
А лично я трансляцию выключил... После выдуманного Левниковым пенальти на 17 минуте встречи. Повторение вчерашнего пенальти в ворота "Оренбурга". Судья никакого фола не фиксирует, ибо его нет и в помине, но получает указание по связи... От судьи на линии, скажете? Ну, тогда главные судьи у нас работают на бровке "под прикрытием"! Или кто-то иной этим беспределом "рулит"?! НИКАКОГО НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ СО СТОРОНЫ КУТЕПОВА НЕ БЫЛО В ПОМИНЕ. ОН НЕ ТОЛЬКО НЕ ФОЛИЛ, ОН ВООБЩЕ НИКАКИХ ДВИЖЕНИЙ НЕ ДЕЛАЛ, ЧТОБЫ ДАЖЕ НЕЧАЯННО НЕ СВАЛИТЬ ПАСКУАТО! И можно даже не пересматривать повторы по нескольку раз... Одуревшие от безнаказанности творцы всего этого беспредела добьются лишь того, что стадионы скоро будут пустыми... Что там было дальше в этом матче, мне неинтересно. Я не болельщик этих клубов, просто хотел посмотреть Его Величество Футбол, который убил судья Левников на 17 минуте матча...
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GrimmBrothersTeam
1480613965
Липового чемпиона... сегодня разгромили...! Скоро второй круг!
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1Patriot1
1480614567
Крылья вы сделали мой день!
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shurik45
1480614748
Антирекорд Реброва набирает обороты! А то мнит себя великим кипером!
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Тraumtanzеr
1480616628
Эта оплеуха была необходима чтобы и мы и игроки опустились с небес на землю.Нельзя выключаться, проходных матчей в этом сезоне не будет.Недоразумение произошло, которое у Спартака стабильно, раз в год бывает.
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