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    Давыдов выйдет в основе «Спартака» на матч с «Крыльями Советов»

    Тренерские штабы «Крыльев Советов» и «Спартака» огласили стартовые составы на сегодняшний матч 16-го тура РФПЛ. У гостей с первых минут на поле появится нападающий Денис Давыдов.

    «Крылья Советов»: Лория, Таранов, Ятченко, Цаллагов, Бато, Надсон, Башкиров, Ткачев, Молло, Корниленко, Паскуато.

    Запасные: Павлов, Конюхов, Чочиев, Садик, Зинков, Маргасов, Божин, Концедалов.

    «Спартак»: Ребров, Д. Комбаров, Маурисио, Кутепов, Ещенко, Зобнин, Глушаков, Фернандо, Мельгарехо, Промес, Давыдов.

    Запасные: Песьяков, Таски, Кутин, Макеев, Пуцко, Тимофеев, Попов, Ананидзе, Зуев.

    Матч начнется в 18:00 по московскому времени. «Бомбардир» предлагает текстовою трансляцию игры.

    Источник: РПЛ

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    01.12.2016 17:09
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 1 декабря 2016, 17:50

      Если не забьёт уж и Крыльям, то в топку его, такой "Месси" нам не нужен!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +382

      лёха72 1 декабря 2016, 17:41

      УДАЧИ СПАРТАКУ

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 1 декабря 2016, 17:38

      Вот тебе и возможность, всё в твоих руках…

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +26

      pntrz 1 декабря 2016, 17:35

      последний шанс

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 1 декабря 2016, 17:16

      "Русский Месси" вперед!

      1
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