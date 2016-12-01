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    Мутко отрицательно смотрит на проведение матчей в декабре

    Президент РФС Виталий Мутко высказал свое мнение о целесообразности проведения матчей РФПЛ в декабре. Спортивный функционер отметил, что в данном вопросе следует учитывать и жесткий график команд в нынешнем сезоне.

    «Я считаю, что в декабре не надо играть, но сейчас есть календарь и матчи назначены. Понимаете, у нас как плохая погода в ноябре-декабре, так мы начинаем говорить об этом, как хорошая – мы молчим. К тому же, у команд очень жесткий календарь, потому что в следующем году будет Кубок конфедераций, плюс еврокубки», – заявил Мутко.

    Источник: ТАСС

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    01.12.2016 12:50
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    Комментарии11
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      Рейтинг: -15

      loboda2012 1 декабря 2016, 17:19

      Сам идиот перевел сезон на систему весна-осень, а теперь против.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6191

      subbotaspartak 1 декабря 2016, 16:29

      По ходу надо Россию на юг расширять
      И в тёплых странах круглые зимы играть.
      Или хрен с ним, придурков отправить туда,
      Но чтоб в России порядок во всём навсегда.

      1
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 1 декабря 2016, 16:00

      ну играй июнь-июль сам с собой или с прядкиным в поддавки давно пора понять что летом много не наиграешь сколько можно уже повторять ЧМ ЧЕ кубки Конфедераций кубок Южной Америки игроки уедут в сборные а кто играть то будет это раньше у нас легионеров почти не было на чемпионаты мира мы не попадали десятилетиями вот и можно было играть летом и то всегда жаловались на жару, так может вообще закрыть РФС и перестать играть в футбол а перейти на футзал где мы почти чемпионы мира

      0
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    • ...
      Рейтинг: +86

      Svinka Pepa 1 декабря 2016, 15:47

      А причем тут кубок конфедераций, и + внезапно возникшие еврокубки. Он сам с собой разговаривает и сам себе отвечает

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 1 декабря 2016, 13:58

      Как всегда умный задним числом.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1518

      Тазит 1 декабря 2016, 13:29

      Очень гибкий и пластичный чиновник... Как теплое д...

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1934

      семёнычев 1 декабря 2016, 13:16

      летом все матчи играем в Перми, Томске, Екатиренбурге, Москве, Казани и Самаре....
      с ноября в Махачкале, Грозном, Ростове, Краснодаре...
      Уфу и Оренбург- в первую лигу, вместо них- Нальчик и Кубань))))
      и все дела)))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1497

      алекс88 1 декабря 2016, 13:03

      Кажется трезветь начал....многогодичный запой отступает...надолго ли только Витальевна????

      0
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 1 декабря 2016, 13:01

      Он однозначно сидит на бомбардире и все читает))))

      0
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      Рейтинг: +2336

      den161 1 декабря 2016, 12:56

      Ну надо же... А где ж ты был, виталька, когда календарь верстали...?

      2
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      Рейтинг: +2697

      АЛЕКС 58 > den161 1 декабря 2016, 14:14

      Зенит-Арену строил!

      -1
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