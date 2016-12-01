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    Гришин: «Головин – это победа системы ЦСКА»

    Главный тренер молодежного состава ЦСКА Александр Гришин надеется, что полузащитник Александр Головин еще не до конца раскрыл свой потенциал.

    – Первой частью сезона вы, по идее, должны быть довольны?

    – В принципе, да. И результатами, и особенно качеством игры наш тренерский штаб удовлетворен. Самое главное, что у ребят правильное отношение к футболу. Мы никогда не скрывали, что нас не сильно волнуют занятые места. Работаем, чтобы наши воспитанники попадали в основной состав. И вы видите, что Саша Головин играет в первой команде, Федя Чалов, Астемир Гордюшенко уже появляются на поле. Для нас это самая радостная новость!

    – Головин сейчас показывает свой максимум?

    – Согласитесь, не так легко завоевать место в составе чемпионов России. Думаю, что Саша себя хорошо проявляет. Его потолок мы не знаем. Может быть, он может играть и лучше, а, возможно, это его предел. Факт пока в том, что мальчик из системы ЦСКА регулярно играет в первой команде. Он прошел все ступени. Это большая победа именно клуба, всей системы, что Головин дошел до основы.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.12.2016 06:29
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +26

      pntrz 1 декабря 2016, 18:39

      через год в аренде у Уфы

      0
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      Рейтинг: +139

      DS7 1 декабря 2016, 11:06

      Головин - хороший игрок, с огромным потенциалом. Дай Бог, чтобы раскрыл его полностью. Но хвалить так часто и так много столь молодого игрока нельзя, Сашку Кокорина и Димку Сычёва все знаем

      0
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      Рейтинг: +25044

      bset 1 декабря 2016, 09:55

      Будет победа, если заиграет в основе топ-клуба

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 1 декабря 2016, 09:27

      да хороший игрок)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 1 декабря 2016, 09:10

      майор Дзагоев сяди на горшке и подтери свои какашки

      -2
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 1 декабря 2016, 09:09

      мне насрать кто тут минусует надо свою точку зрения иметь а не плюсики или минусики ставить сидя на горшках а таких тут пруд пруди недоразвитых

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 1 декабря 2016, 09:07

      одного за 10 лет выпустили и рады посмотрим что он покажет в дальнейшем

      1
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      Рейтинг: +103

      Серго24 > Garrincha58 1 декабря 2016, 12:06

      Дзагоев Щенников Головин и Чалов на подходе

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 > Серго24 1 декабря 2016, 17:46

      Щенников уже слился, а Дзагоев выоспитанник Владикавказа и окреп в школе Тольятти, ЦСКА просто во время купил 18-летнего пацана. А Гововин пока не на что не похож, ну бегает, ну старается. На чемпионате Европы вон от меча бегал и параллельно с ним.

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 > 1 декабря 2016, 17:48

      А что Головин показывает феноменальную игру с командами нормального уровня? На чемптонате европы вел себя как обморок, не слышно и не видно на поле, хотя как талант должен был проявлять себя, брать игру на себя. Что он накрутил игроков Тоттенхэма или Монако? Снова его на поле не видать. А иметь талант финтить игроков Урала, ну да соглашусь это не плохо, но исключительно для внутреннего пользования в зимний период

      0
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      Рейтинг: +103

      Серго24 > Фан666 1 декабря 2016, 18:01

      про Дзагу не знал спс буду знать...насчет Головина у команды спад и кризис

      0
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 1 декабря 2016, 08:47

      Головин? а что он такого показывает? средний игрок таких как он должно появлятся по 5-7 в году, а у нас где они!?

      -2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 1 декабря 2016, 08:32

      Молодцы! Побольше готовьте игроков для основы ЦСКА. Здоровья и удачи!

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 1 декабря 2016, 08:04

      Смущает, что это единственный своё воспитанник за многие последние годы, а остальная сотня игроков где?

      -2
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      Рейтинг: +751

      justozavr > Фан666 1 декабря 2016, 08:20

      а Дзага?

      1
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