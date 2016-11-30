Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Луческу: «Я уже привык к несправедливости московских арбитров»

Луческу: «Я уже привык к несправедливости московских арбитров»

30 ноября 2016, 23:10
26

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу подвел итоги матча 16-го тура РФПЛ против «Уфы» (2:0).

«Я уже говорил, что «Уфа» – организованная команда, умеет контратаковать. На таком поле и в таких погодных условиях им было удобно играть, поскольку мы не успевали закрывать зоны. Что касается нас, то мы сумели провести только одну контратаку лишь в конце, когда сопернику пришлось раскрыться. Сегодня соперник заслуживал большего, но мы прибавили в конце и забили два мяча. Рады, что заработали три очка.

Не хватает ротации в команде? Мы не можем делать эксперименты – нет на это времени. Например, меня на сборах летом очень радовал Могилевец, но потом он получил травму и выбыл. Но он вызывается в сборную – я ценю его. Это же касается и Джорджевича: он хорошо начал, но сейчас не может набрать оптимальные кондиции после травмы. Просто сейчас не успеваю наигрывать связи – это мы попробуем реализовать на сборах зимой, где будет много товарищеских матчей.

Игра в Краснодаре? Мы сделали глубокий анализ этой игры. Если брать во внимание опыт многих игроков, то ошибки, которые они допустили в этом матче, недопустимы. Я тогда не комментировал игру после, но многие московские команды это бы сделали, и было бы много шума. Я сейчас могу перечислить много фолов, которые не увидели судьи. Почему-то именно московские арбитры судили нас в последних трех матчах, которые наверняка не могут быть беспристрастными. Например, в Грозном грубо сыграли на Гарсии – и ничего. Но я уже привык к такой несправедливости. На Украине тоже так было – у меня теперь иммунитет к этому.

Кто должен бить штрафные? Сегодня мы договорились, что это будет делать Маурисио, но Юра Жирков предложил себя в том эпизоде в первом тайме – это хорошая позиция для него, под левую ногу. Жаль, что не попал», – сказал Луческу.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Уфа Луческу Мирча
Комментарии (26)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Wertalet
1480537463
Уважаемые товарищи судьи ! Прекратите ставить палки в колеса Зениту!!! - Так бы звучала моя фраза если бы не один факт в игре с Краснодаром судья не дал красную карточку игроку Зенита и не назначил пинальти в ворота Зенита.... Видимо об этом говорил Луческу.... Если так то я полностью его поддерживаю...
Ответить
Snerg
1480538521
да он еще похлеще боуша будет)
Ответить
Rebrova
1480540730
к чему привыкать то? в Украине через одного такие)
Ответить
спартач 23рус
1480541227
маразм на старости лет .
Ответить
ivan1321
1480543723
ахахахах когда газпром жалуется на судейство ,полный бред
Ответить
Мясной Упырь
1480545752
дауж засуживают зеню, самому не смешно ,а цыганио
Ответить
Par Mezan
1480546172
Да, Зенит(С.П.Б) - не Шахтёр(Львiв), да и погода и судьи - хреновые...И в жопу не целуют....А хули хотел, - Россия - не Украина !...
Ответить
mgordeev
1480546606
Вот честно - смешно. Я помню славную победу над Спартаком. А теперь ныть про судей - ну реально перебор. Или проблема в том, что не всех клуб покупает? Ну если бы все клуб мог купить, тренера Луческу не наняли бы, а дворника дядю Ваню поставили. Пусть радуется
Ответить
Asbjorn
1480547231
Достойный наследник Боаша
Ответить
Mr_Murder
1480552037
бедный Мистер.в шахте было два полноценных состава а у бомжей ...
Ответить
Главные новости
ЦСКА добился выплат от турецкого клуба
17:57
1
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
17:43
Семин сказал, что может помешать Хвиче выиграть «Золотой мяч»: «Но это не его вина»
16:47
2
Нагучев упрекнул Дзюбу: «Для меня это совершенно необъяснимо»
16:39
2
Заявление «Матч ТВ» и «Локомотива» об избиении журналиста на «РЖД Арене»
16:16
2
Бубнов вынес вердикт «Зениту»
15:54
9
ФотоСуперкомпьютер спрогнозировал следующего чемпиона Испании
15:44
1
ФотоУкраинец Забарный обрезал Сафонова на общем фото «ПСЖ» с Суперкубком УЕФА
15:31
17
Бубнов назвал условие для увольнения Игдисамова из ЦСКА
15:11
2
«Челси» поставил «Манчестер Сити» ультиматум
14:58
Все новости
Все новости
Нагучев прокомментировал слова Соболева о паразитах в «Спартаке»
18:27
Реакция РПЛ на избиение журналиста на «РЖД Арене»
18:17
«Локомотиву» предрекли крах: «Его уход развалит команду»
17:49
Генич спрогнозировал смену вратаря в «Спартаке»
17:35
3
Назначены комментаторы на матчи 4-го тура РПЛ
16:56
5
Бубнов вынес вердикт «Зениту»
15:54
8
Бубнов назвал условие для увольнения Игдисамова из ЦСКА
15:11
2
Экс-спартаковец Калиниченко против насильственной украинизации: «Дома я все равно буду разговаривать на русском»
14:30
8
Победитель Евро-2020 открыт для предложений из РПЛ
14:20
1
Фото«Ахмат» отправил в аренду африканского легионера
14:10
«Ростов» может подписать экс-футболиста дортмундской «Боруссии»
13:59
1
Энрике прокомментировал информацию об уходе из «Зенита»
13:39
Корреспондента «Матч ТВ» поставили на колени и избили на стадионе «Локомотив»
13:30
17
Переход Батракова в «ПСЖ» через «Галатасарай» сочли вероятным через год
13:08
6
В «Црвене Звезде» рассказали о переговорах с ЦСКА по трансферу форварда
12:59
Мусаев: «Краснодару» никто не давал шансов выиграть в матче со «Спартаком»
12:45
1
Фото«Балтика» отправила экс-игрока ЦСКА в Первую лигу
12:36
ВидеоСоболев помог плачущему мальчику на тренировке «Зенита»: «Не могу, сердце разрывается»
12:19
18
Карпукас пропустит матч «Локомотива» с «Оренбургом», он близок к переходу в «Зенит»
12:06
6
Кордоба стал ближе к возвращению в состав «Краснодара»
11:57
3
В клубе Медиалиги объяснили, почему им не нужен Дзюба
11:23
8
Где смотреть матч «Оренбург» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 14 августа 2026
11:18
4-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
10:57
1
Нигматуллин предупредил о тревожном сигнале для российского футбола
10:53
11
Помазун надеется получить в «Спартаке» больше игрового времени
10:45
4
Стало известно, как «Галатасарай» предлагал рассчитаться за Батракова
10:36
1
Фото«Спартак» продлил контракт с голкипером
10:22
2
Семак рассказал о реакции «Зенита» на поражение от «Родины»
09:36
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+