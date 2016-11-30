Луческу: «Я уже привык к несправедливости московских арбитров»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу подвел итоги матча 16-го тура РФПЛ против «Уфы» (2:0).

«Я уже говорил, что «Уфа» – организованная команда, умеет контратаковать. На таком поле и в таких погодных условиях им было удобно играть, поскольку мы не успевали закрывать зоны. Что касается нас, то мы сумели провести только одну контратаку лишь в конце, когда сопернику пришлось раскрыться. Сегодня соперник заслуживал большего, но мы прибавили в конце и забили два мяча. Рады, что заработали три очка.

Не хватает ротации в команде? Мы не можем делать эксперименты – нет на это времени. Например, меня на сборах летом очень радовал Могилевец, но потом он получил травму и выбыл. Но он вызывается в сборную – я ценю его. Это же касается и Джорджевича: он хорошо начал, но сейчас не может набрать оптимальные кондиции после травмы. Просто сейчас не успеваю наигрывать связи – это мы попробуем реализовать на сборах зимой, где будет много товарищеских матчей.

Игра в Краснодаре? Мы сделали глубокий анализ этой игры. Если брать во внимание опыт многих игроков, то ошибки, которые они допустили в этом матче, недопустимы. Я тогда не комментировал игру после, но многие московские команды это бы сделали, и было бы много шума. Я сейчас могу перечислить много фолов, которые не увидели судьи. Почему-то именно московские арбитры судили нас в последних трех матчах, которые наверняка не могут быть беспристрастными. Например, в Грозном грубо сыграли на Гарсии – и ничего. Но я уже привык к такой несправедливости. На Украине тоже так было – у меня теперь иммунитет к этому.

Кто должен бить штрафные? Сегодня мы договорились, что это будет делать Маурисио, но Юра Жирков предложил себя в том эпизоде в первом тайме – это хорошая позиция для него, под левую ногу. Жаль, что не попал», – сказал Луческу.