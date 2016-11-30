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    Данильянц: «Тяжело восстанавливать ребят эмоционально. Мешает плотный график игр»

    Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц подвел итоги встречи 16-го тура РФПЛ против «Урала» (0:1).

    «Сегодня был матч, который проходил в сложных условиях. Это касается погоды и нашего состава. Из-за плотного календаря было принято решение провести ротацию. Были моменты у двух команд. Думаю, что ничья была бы справедливым итогом. Тяжело восстанавливать ребят эмоционально. Мешает плотный график игр. Физически они готовы, а вот психологически… «Зенит», ПСВ – нам очень тяжело на финише года.

    Бухаров пропустил много матчей, был травмирован. Пока что ему не удается набрать оптимальную форму. Сегодня ему было очень тяжело. Саша – мастер, но у него многое не получалось», – заявил Данильянц.

    Источник: ФК «Ростов»

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    30.11.2016 20:40
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7

      svoyy 30 ноября 2016, 23:08

      кто нибудь слушает Данильянца ?

      0
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 30 ноября 2016, 20:56

      Когда в конце прошлого сезона Бердыев говорил в интервью, что Ростов идёт "от матча к матчу", это было понятно... один турнир- одна задача...
      Сейчас странно слышать "жалобные речи" Данильянца, что игроки устали....
      Вы что, тоже в понедельник заглядываете в календарь с вопросом:- Ну-ка, с кем мы следующий матч играем ??? Какого числа???
      В сентябре уже знали весь календарь игр! Расклад сил должны были составить заранее... Вот зачем дарить очки Уралу было за неделю до главной игры? Теперь или дарить ещё три очка Зениту или жопу рвать за три дня до ПСВ... Не дальновидно.... Хотя, Бердыеву конечно лучше знать...

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      Рейтинг: +2336

      den161 > семёнычев 1 декабря 2016, 08:03

      интересно... а как ты представляешь себе заранее расклад сил? Ведь есть травмы, дисквалификации и т.п. которые предугадать невозможно, все люди... кто то может заболеть например. Крицюк вон перед самым матчем захворал..
      Уж лучше уралу в гостях отдать очки, чем зениту дома. Урал не конкурент.
      Ничего страшного не произошло.
      И да, Бекиечу уж точно лучше знать и виднее чем нам всем

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > den161 1 декабря 2016, 09:35

      то, что Бекиевичу виднее, никто спорить не станет, ну кроме...неадекватов)))
      то, что придётся играть три матча за шесть дней, было известно тоже давно, причём "плотнее" расписания не было никогда...
      после первого матча с Атлетико стало ясно, что главным соперником для Ростова стал ПСВ...
      то есть 19 октября можно было понять( и Бердыев это понял), что главным матчем для Ростова станет матч с ПСВ, именно с ПСВ, как бы высоко не ценилась победа над Баварией...
      то есть за месяц с лишним нужно было принимать решение, как и каким составом играть эти три матча..
      и пусть нельзя предугадать за месяц, кто будет травмирован и дисквалифицирован, но то, что придётся чем-то жертвовать- безусловно ПОНЯТЬ БЫЛО МОЖНО!!
      Получается ДВА варианта:
      1. отдать обе игры ЧР и выпустить свежих игроков на ПСВ
      2.отдать одну игру и выпустить на ПСВ чуть "притомившихся" игроков...
      Я не знаю, кто будет играть с Зенитом.. Возможно Бердыев выпустит боевой состав и обыграет Зенит, но ТРИ ОЧКА- ОНИ ОДИНАКОВЫЕ, ЧТО ЗА ПОБЕДУ НАД ЗЕНИТОМ, ЧТО НАД УРАЛОМ.... просто Урал можно было обыграть с меньшими затратами сил...
      Грубо говоря, полчаса побегать и час "стоять"...как в боксе, нокаутировать в ранних раундах... Зеня себя нокаутировать не даст, поэтому за победу над ним придётся попотеть... а ради чего ? ради тех же трёх очков, которые могли взять у УРАЛА без напряга? Или ради того, чтобы не дать Зене догнать Спартак?
      Помочь спартачам, конечно, дело хорошее, но навряд ли Каррера оценит этот поступок)))
      Вообще, поживём-увидим....
      Если в субботу выйдет "боевой" Ростов, то идеи Бердыева не укладываются в рамки обычного прагматизма....
      с другой стороны, общеизвестно, что гениальность- это просто разновидность безумия))))

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      Рейтинг: +2506

      vgarakh > Marqello 1 декабря 2016, 10:29

      Может ты права.

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > den161 1 декабря 2016, 12:13

      насчёт того, что "Урал- не конкурент"....
      если поставить задачу забирать очки у лидеров и дарить "не конкурентам", то разница между чемпионом и вылетающим в ПФЛ будет очков ПЯТЬ)))))
      посмотри, как Рубин, после пятого тура из "не конкурентов" лезет наверх...

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