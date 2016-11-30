Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Гришин: «Возглавить ЦСКА? Все будет решать сильнейший менеджер в стране – Гинер»

    Главный тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин рассказал, намерен ли он возглавить основную команду. Напомним, ранее сообщалось, что Леонид Слуцкий в ближайшее время может уйти из клуба.

    «Я считаю, что есть более достойные тренеры, которые могут занять это место, но решать будет президент — сильнейший менеджер в нашем спорте наравне с Ватутиным. За последние 15 лет Гинер выиграл практически все. Готов я или нет? Когда меня переводили из школы в дубль, все говорили: «Он молодой, только в школе работал». Но я не почувствовал этого перехода, и мы все выиграли в «молодежке». Здесь все зависит только от таланта человека. Нужно попробовать, иначе не узнаешь. Это как с футболистами — сначала нужно попробовать игрока в РФПЛ. Так Головин стал одним из лидеров ЦСКА, неплохо сейчас выглядит Чалов. Мы прошли школу СССР, я играл у Садырина, Бескова, Долматова, Костылева — и знаю, какие нагрузки в каком возрасте нужны. Ничего сложного в футболе нет, а сейчас тренеру еще легче: приходишь к президенту, просишь купить нужного футболиста.

    У меня есть принципы — я за то, чтобы оценивать ситуацию объективно. Свое «я» выпячивать неправильно — и родители меня так учили, это и союзное воспитание в целом. Нас учили, что я — последняя буква в алфавите. Я вижу, что в Краснодаре у Кононова была играющая команда, мне было приятно смотреть за их матчами. Гончаренко тоже хорошо работает. Зачем молчать, если заслуга Кононова в игре «Краснодара» очевидна? Так же, как никто не умаляет заслуг Леонида Викторовича Слуцкого в ЦСКА, выигравшего три чемпионства. Нужно признать — конкуренты сильные, но нужно с ними бороться.

    Есть ли у меня цель стать главным тренером ЦСКА? Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. А я с шести лет в ЦСКА — прошел все: ДЮСШ, дубль, основной состав, тренер ДЮСШ, тренер дубля, а если буду работать в первой команде — история закольцуется. В таком случае я, наверное, войду в книгу рекордов Гиннесса, пройдя все стадии в одном клубе как игрок и тренер. Чтобы сказать, готов или нет, надо попробовать. Не только футболисту важно оказаться в нужное время в нужном месте – любому человеку. Попал – и поднялся. Или, наоборот, упал в яму и закончил карьеру», — заявил Гришин.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    30.11.2016 17:34
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7

      svoyy 30 ноября 2016, 23:48

      Кононов в конюшне, а чё звучит ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 30 ноября 2016, 21:03

      Знатно подлизнул))) выиграл практически все)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +248

      KingRey21 30 ноября 2016, 18:46

      Дааа,подлизать во время и ты на 50% главный коуч,какой шустрый этот ваш Гришин...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 30 ноября 2016, 18:40

      Знакомьтесь, господа! Воровское погоняло «Snek». В профиле указан как Снэк Флаемcкий, город и клуб не указаны. Утверждает, что это его настоящие имя и фамилия. Смешно… На самом деле это недавно зарегистрировавшийся на «бомбардире» один из организаторов СПЕКТАКЛЯ по уходу Слуцкого. Делается всё возможное, чтобы это ничтожество оставалось гробить клуб как можно дольше! Как я и предполагал! Очень надеюсь, что в этот раз у врагов ЦСКА ничего не получится.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1516

      Тазит 30 ноября 2016, 18:28

      Грамотно прогнулся))
      Хотя вряд ли поможет...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      Li_KiM_JuuS 30 ноября 2016, 17:57

      лизанул:)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -185

      Protosser 30 ноября 2016, 17:56

      Какой широкий и шершавый язык)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 30 ноября 2016, 17:50

      Да, совсем забыл... Гришин же ненадолго застал Константина Ивановича Бескова в "Динамо" в 1995 году... Ну, а то, что он играл у Садырина (больше был в резерве в 1990-1991 годах), Костылева и Долматова - помню хорошо.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 30 ноября 2016, 17:48

      Лестью решил купить Гинера?

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20

      Li_KiM_JuuS > Бомбардиръ 30 ноября 2016, 18:25

      Лестер решил купить Гинер?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 30 ноября 2016, 17:47

      Как выясняется не такой уж и сильный менеджер - команда разваливается , а до такой катастрофической ситуации можно было не доводить.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +322

      Gerero2198 > СЛАВА 81 30 ноября 2016, 17:58

      Молчали бы уже со своим федюном, амбиций и бабла валом, а мозгов не больше куриных.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 > Gerero2198 30 ноября 2016, 18:36

      Полностью с Вами согласен, только со временем у Федуна, опыта становится больше, амбиции выше и мозги начинают работать как у футбольного менеджера. А у Гинера все наоборот.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 > СЛАВА 81 30 ноября 2016, 19:00

      На счёт Федуна - не "сглазьте"! Повезло с Каррерой, но там что-то такое внутри творится, что уйдёт Массимо - и пипец! Что же касается Гинера, то это же явно не он столько лет позволяет Слуцкому позориться в Европе и причинять клубу огромный финансовый ущерб! Как к нему не относись, он - бизнесмен. Там Мистер Оффшор все главные вопросы решает. Думаю, что и сегодня ещё не всё решено, хотя и разыгрывается СПЕКТАКЛЬ. И опять с участием МАССОВКИ!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11